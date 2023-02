IMA SVE NJIHOVE PREPISKE Bivša zadrugarka progovorila o Zvezdanu, šok detaljima iz braka, a Anđela uskoro skida MASKU ZA SVET...

Nekadašnja učesnica "Zadruge" Dragana Spasojević otkrila je niz detalja iz privatnog života, te se dotakla Ane Ćurčić, Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića.

- Biram da verujem Ani, jer je Anđela konačo sklinula masku. Prošle godine je Mateja govrio o njoj da je prikrivena. Tada smo svi bili naklonjeniji njoj, a on je ispao negativac. Ni prošle godine nisam imala najbolje mišljenje o njoj, zbog njenog arogantnog i narcisoidnog stava. Ove godine je skinula masku, govori sama o sebi. Ne želim ni da pričam o klipu, koji je postao viralan na društvenim mrežama, gde ima intiman čin, a posle toga se ni ne okupa. Mislila sam da je čista i pedantna, ali sam i to mišljenje promenila. Zvezdanovo ponašanje mi se ne dopada, vređanje Ane je poslednja stvar koju sme da učini. Taj čovek je katastrofa. Definitivno sam na Aninoj strani. Proživela sam slično što i Ana, njoj je doduše teže, jer je sve gledala. Posmatrala je kako on drugoj ženi govori, sve što je nekada njoj. Anu kritikuju jer je ušla sa jednim stavom, a sad je pokazala drugi, a zapravo ni svesni nisu koliko je sve to teško. Anđela je najmanja žrtva u celoj ovoj priči. Nadam se da Ama nije došla da bi se pomirila sa njim. Devojka s kojom se moj bivši muž zabavljao mi je poslala sve prepiske, zalazila je u detalje gde su išli, znam kako je i nadam se da mu neće oprostiti. To je veliko poniženje za jednu ženu. Nadam se da će ona skupiti hrabrosti da se suoči sa njim i da će se oprostiti od njega - kazala je Spasojevićeva.

O Zvezdanu nema baš ništa lepo da kaže.

- Taj čovak mi je ogavan. Ne smatram da voli Anđelu, moguće je da je to strast. Mislim ni da sa njene strane ne postoje prevelike emocije. Žao mi je Anđelinih roditelja. Kad su u pitanju Ana i Zvezdan, mislim da je njihov odnos navika, ali sam na njenoj strani. Ne znam s kim će na kraju biti, ali se nadam da sa Anom neće, jer je ne zaslužuje - navela je Dragana.

