"KAKAV MORAL, BILA JE S MOJIM DEČKOM"! Anđelina komšinica iz Herceg Novog raskirnkala sve laži Zvezdanove LJUBAVNICE

Anđela Đuričić mnoge je oduševila svojom pričom o moralu, ali je sada sve šokirala ponašanjem u rijalitiju. Njene komšije u Herceg Novom nisu iznenađene i tvrde da je Đuričićeva devojka lakog morala, te da je to poznata stvar.

Anđela je u žižu interesovanja dospela kada je ušla u vezu sa sa Zvezdanom Slavnićem koji je s njom prevario suprugu Anu Ćurčić. Međutim, ovo nije sve što je Đuričićeva uradila, već je imala konstantne intimne odnose sa svojim dečkom, što je sve ostavilo bez teksta.

Kako je više puta isticala, Anđeli je najviše žao što je svojim postupkom ukaljala čast svoje porodice. Kako su mediji preneli, na vili gde žive Anđelini roditelji piše „na prodaju“ a ispred porodičnog doma nikoga nema, a komšinica nije imala lepe reči za Đuričićevu.

- Dugo niko iz komšiluka nije video ni Anđelinog oca, ni majku, brata nema tu mesecima - započela je komšinica priču a onda je iznela niz pikanterija na račun sugrađanke:

- Znam je, kako je ne bih znala, pa ona je bila sa mojim dečkom, ali nešto neobavezno, kratko - rekla je ona.

- Ona je dno dna, samo se o tome manje pričalo jer nije bila poznata kao sada, kakav moral i te priče, jedino što je ovde drugačija sredina, pa se to malo diskretnije prenosi - kaže devojka.

Anđelina sugrađanka je potom otkrila da li je istina da su se Đuričićkini roditelji odselili.

- Ne znam, ali znam da ih danima više niko ne viđa, bukvalno. Do pre nekog vremena je bar njen otac dolazio u pekaru i prodavnicu, ali sada ni njega ne viđaju. Oni su, verujte, stvarno dobri ljudi, i majka i otac, ali ona je dno dna. Ma mi smo i prošle godine kada je bila u Zadruzi znali da će se to desiti kad-tad. Čim smo videli njene histerije sa Matejom, sve nam je bilo jasno - priča devojka, i dodaje da Anđelu ni prošlog leta niko nije viđao u Đenovićima.

- Možda je došla na dan ili dva da se vidi sa svojima, ali verujem da je sve vreme bila gore u Beogradu - kaže devojka iz Anđelinog komšiluka, uz napomenu da Đuričićeva nema nikakav salon lepote, niti frizeraj, kako su pojedini mediji preneli.

- Ma kakav salon... To je čista budalaština, njena prodana priča koju je pustila u prvoj sezoni - tvrdi komšinica, i osvrće se ponovo na Anđeline roditelje, na njihov neminovni susret kad ona izađe iz „Bele kuće“:

- Jao ne znam, zaista, to je baš problem. Da su oni, ne znam sada, u nekom većem gradu, tipa u Beogradu, pa da ih znaju samo komšije iz tog bloka gde bi eventualno živeli. Ali ovde njih zna ceo grad, sve komšije, ceo grad zna ko je Veliša, ko joj je majka, ma i nju zna ceo grad. To ovde nije normalno, nije ovde kao u velikim gradovima. Gde god izađu, pitaće se ljudi kada ih vide šta im to ćerka radi. Moj otac bi mene obesio da sam uradila isto što i ona - objašnjava devojka.

Komšinica je potom istakla da sumnja da će se Anđela trgnuti posle ovoga.

- Ma ne verujem, ostaće ona ista. Mogla sam i ja da odem u Beograd gde me niko ne zna da pričam šta mi padne na pamet, tako je i ona prosula priču o moralu. Što je nagore, ovde i oni koji ne prate Zadrugu znaju za to, prosto je neminovno da se sve to sazna i zato je njenima najgore - zaključila je Anđelina sugrađanka.

