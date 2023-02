ANU ĆURČIĆ VERIO SIN BOGATOG BIZNISMENA?! Ovu tajnu bivša Zvezdanova krila od svih! Evo zašto se odrekla LAGODNOG ŽIVOTA

Ana Ćurčić propustila je šansu da bude s imućnim sinom poznatog biznismena iz Beograda jer je ljubav prema Zvezdanu Slavniću, koji je bio na robiji, bila jača. Zadrugarka pre 12 godina umalo nije ostvarila san o kome sanja većina devojaka - lagodan život uz bogatog muškarca, koji je tu da ispuni sve njene želje.

Naime, u vreme kada je njen vanbračni partner sin košarkaškog asa Moke Slavnića bio na robiji zbog trgovine narkoticima ona je utehu našla u sinu poznate, mnogočlane porodice, koji je načisto odlepio za njom i želeo da se oženi njom.

foto: Printscreen

- Ana je Zvezdanu bila verna i u dobru i u zlu. Jednostavno, žena koja voli do poslednjeg daha. Kada je otišao na robiju, svi smo joj govorili da mora da ide dalje, da upoznaje ljude. Nismo bili za to da nastavi vezu s njim pod takvim okolnostima. Bila je još mlada, mogla je da počne novi život. Lepo je izgledala, još lepše nego sada. Momci su se utrkivali koji će da bude u njenom društvu, znali su da je Zvezdan u zatvoru i želeli su da iskoriste šansu. Ipak, ona se nije dala. Imala je u glavi da neko može da mu prenese šta se dešava, imala je veliki strah šta bi on mogao da uradi kad bi saznao da se viđa s nekim. Onda je počela neobavezno druženje sa sinom poznate porodice - počinje priču prijateljica aktuelne zadrugarke koja je ušla na imanje u Šimanovcima da rasturi vezi nevenčanog supruga.

- Ana je imala mnogo nas koje smo izlazile s njom, mi smo je i ubeđivale da mora da izađe u život. Tako smo se u jednom noćnom provodu združile s momkom čije je prezime i te kako zvučno i poznato. Njegovu porodicu zna cela Srbija i sve devojke su se tada utrkivale koja će da zavede nekog od podmladaka familije čije prezime neću reći. Ani je to nesvesno pošlo za rukom. Posle jednog izlaska došao je i drugi, pa onda i večere, ručkovi. Uvek smo zajedno izlazile s njim, ali Ani niko nije verovao da ona nema ništa s naslednikom bogataške porodice. Ona je negirala da oni imaju bilo šta više od drugarstva. Viđali su se posle i bez mene i, iskreno, meni je sve bilo sumnjivo - nastavlja drugarica snajke Moke Slavnića, koja na kraju otkriva i kako je njena drugarica odbila brak iz snova.

foto: Printscreen YT

- Mesecima je to druženje trajalo, ceo grad ih je viđao zajedno. Jedne večeri je Ana došla kod mene sva uplakana, rekla mi je da ju je upravo taj momak iz bogataške porodice zaprosio, ali da je ona morala da ga odbije: "Zamisli, izvadio je prsten, kleknuo je i zaplakao. Hteo je da mu budem žena i pored toga što je znao da imam nekoga. Hteo je da odemo negde preko. Pobegla sam. Nisam htela da gledam kako pati", rekla mi je tada. Samo sam joj odgovorila da nije normalna jer se odrekla lagodnog života da bi čekala Zvezdana da izađe iz zatvora. Mogla je da živi kao kraljica, a vidite šta je posle doživela od njega. Kasnije, kada ju je Zvezdan pitao zatog momka, Ana mu je rekla da se samo znaju iz grada. Prećutala je da su se intenzivno družili i da je bila zaprošena. Slutim da se ona u dubini duše kaje što tad nije rekla da.

kurir.rs/S.telegraf/Rijaliti

