ŠOK! OVO JE MRAČNA TAJNA ANĐELE ĐURIČIĆ! Bivši dečko tvrdi da ga je OJADILA za pare: Tražila 300 € da ne završi na ulici kao pas

Roditelji Anđele Đuričić pobegli su iz Herceg Novog i odmah su porodičnu kuću stavili na prodaju, za koju traže 390.000 evra! Komšije kažu da ih danima nisu videli jer su se preseliti - u drugo mesto i nikome se više ne javljaju na telefon.

Kako se šuška, oni su prešli u stan koji imaju u Podgorici jer ih tamo ljudi ne znaju, a povremeno dođu u Herceg Novi da obiđu kuću i počiste dvorište. Dok oni ćute i ne žele da komentarišu ćerku kojoj je sada srce slomljeno zbog Zvezdana, Anđelin bivši dečko iz Herceg Novog likuje i otkriva da je ona zaslužila sve ovo što joj se dešava jer je njega mnogo povredila.

"Andela i ja smo se upoznali 2017. godine kada smo radili spot. Odmah smo ušli u priču, a u međuvremenu sam razmenio broj s njom. Nije prošlo ni dva dana, a ona mi šalje poruke i pita da li sam slobodan. Nisam hteo odmah da joj odgovaram, da ne ispadnem paćenik. Ali sam prihvatio oberučke. Nakon prvog susreta počeli smo intezivno da se družimo svaki dan. Uvek sam bio superiorniji, galantan. Ono je to osetila, i odmah kreće sa prvom pozajmicom. Tražila mi je 300 evra, da ne završi na ulici kao pas. Rekla mi je da joj je jako neprijatno i da mi vraća za nekoliko dana", ispričao je njen bivši za Hype televiziju.

"Mi smo nastavili sa druženjem, izlasci, plaža.. Kad ono, opet mi traži pozajmicu. Dani prolaze, a ona se ne javlja. Javlja se četvrti dan i šalje mi poruku: Izvini molim te sve ću ti objasniti, jel si u Budvi. Dolazi ona do Budve, prisno me grli, a ja sam bio iskreno zatečen. Ne mogu reći da mi nije imponovalo. Tad mi je rekla da ima porodične probleme, ali nije želela da detaljnije priča, jer je to njena intima. Sa druge strane u medijima je bez problema pričala o pogibiji pokojnog brata. Pare mi nikada nije vratila i samo je prestala da mi se javlja posle nekog vremena, io sam baš povređen, ali sam tada shvatio ko je zapravo ona", završava bivši dečko.

