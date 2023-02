"'KAO P*RNIĆ DA GLEDAŠ" Anđelin prijatelj razvezao jezik o njoj, otkrio da li su PREŠLI GRANICU, pa udario na NJEN MORAL

Fran Pujas, koji je bio jako blizak u "Zadruzi 5" sa aktuelnom zadrugarkom, Anđelom Đuričić, sada o njoj nema tako lepo mišljenje, kao nekada.

Pujas je progovorio o njihovom odnosu, njenom ponašanju i vezi sa Zvezdanom Slavnićem, a tom prilikom žestoko joj je zamerio ponašanje u aktuelnoj sezoni Zadruge i udario na njen moral.

- Dao si joj nadimak Hegla - rekao je Kendi.

- Imali smo sitne sukobe, a posle smo stvarno bili dobrei

- Da li ste bi bili u vezi?

- Nismo, niti veza, niti kombinacija, ništa nismo imali. Ja sam se družio sa njom, bila m je simpatična, našao sam se sa njom dva puta posle "Zadruge". Ona i ja smo bili u kontaktu, ne sećam se ko je pozvao, možda ja. Nikad ništa nismo imali i super mi je bilo.

- Ti bi rekao da ste imali - dodao je Kendi.

- Ne bih, ali najiskrenije govorim da nismo. Kako se sve ispostavlja i moj zaključak, cela prošla sezona je bila foliraža - rekao je Pujas.

- Da li misliš da si ti hteo da bi bilo nešto između vas? - upitala je Ana Radulović.

- Ne, da je trebalo da bude nešto i da su bile neke emocije, bilo bi već tamo. Ajde realno da gledamo na temelju svega što sad gledamo, devojka se prošle sezone postavila kao uzor drugim devojkama, stavovima, što se tiče porodice, ali kad pogledam prošlu sezonu i ovu, deluje mi, ono sa Dalilom, svađe, prebacivanje, šta je sad napravila? - govorio je Fran.

- Kakva je bila u spoljnom svetu? - pitala je Ana.

- Nismo se previše družili, dva-tri puta smo se videli. Normalno mi je delovala, isto kao u "Zadruzi 5". Ovo me je ful iznenadilo, na kraj pameti mi nije bilo da će ovo da se desi - odgovorio je bivši učesnik "Zadruge".

- Šta te je najviše iznenadilo? Što je sa oženjenim, vodi ljubav ili što je polugola? - dodala je voditeljka.

- Ta tri. Prošle sezone je rekla da ne bi imala odnose pred kamerama zbog roditelja, zauzeti muškarci imala je jasne stavove i sve je propalo u ovoj sezoni. Mislim da se jako dobro folirala prošle sezone. Možeš da se foliraš 10 meseci. Do nje je koliko bi ko uspeo da pokaže da se folirala, Zvezdan je uspeo, a možda u prošloj sezoni nije bilo prilike, a desilo bi se nešto da je bilo drugačije. Pogazila je sve stavove koje je propagirala. Klip onog pljuvanja ispred rehaba, ja mislim da u istoriji "Zadruge" takav klip nema. Najgora je ispala. Ja sam isto imao s*ksualne odnose, ali takve neke scene to pljuvanje, kao p*rnić da gledaš. Ne znam kako da definišem, kad stvoriš teorije da li je to da bi ga zadržala ili je stvarno takva, ona najbolje zna. Koliko sam skapirao nogirala ga je, neće ni razgovor. Gledao sam intervju sa Đedovićem kad je rekla: "Ja bih mu nakon svega rodila dete". Kontradiktorna je, mislim da bi se pomirila sa njim. Mislim da se zato muva i on, igraju kontra igre. Ona njega neće da bi izazvala, znate kako je i sa Carem, kad ga odbije neka devojka on tad zagrize. Ostavila ga je, pa priča da bi mu rodila decu - govorio je Fran.

Podsetimo, poznato je da su Pujas i Anđela još od pete sezone rijalitija jako bliski, a druženje su nastavili sve do njenog useljenja u "Zadrugu 6".

