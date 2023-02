TREBA SE BOJATI PREVARENE ŽENE: Ana Ćurčić krenula da iznosi Zvezdanov PRLJAV VEŠ, spomenula mu ćerku, nije zaboravila LJUBAVNICU

Ana Ćurčić od kada je ušla u rijaliti ne prestaje da iznosi detalje iz bračnog života sa Zvezdanom Slavnićem. Ćurčićeva je pričala sa Zoricom u toaletu i otkrila da bi Zvezdanu oprostila neoprostivo.

- Pustio me je da ga čekam j**enih godina, čuvala sam mu majku, izašao je iz zatvora. Neću ti pričati ovde šta je bilo za te četiri godine, a ni šta je bilo pre toga. Ja sad nemam nikakvu emociju, veruješ li. Ja bih za ženu koju volim znaš šta radila, kakva Zadruga. Oprostila bih neoprostivo, znaš ti koja je to pljuvačka po meni sinoć. "Na sve to sam shvatio koje srce imaš pa si ušla", ti druže ne znaš da voliš - rekla je Ana.

- Je l' on lud? - rekla je Zorica.

- On četiri godine dete svoje nije video, a ovde bi da bude još četiri. Gde si ti, čoveče? Ništa njega ne zanima, zanima ga sprdnja i neodgovornost. Sa njim ne želim ništa više u životu, ali ti i za dve godine, godinu, vidiš da neko želi da mu oprostiš i da želi da se potrudi, kapiraš? Ovo je... - rekla je Ana.

- U je*o te - rekla je Zorica.

- Odbolovaću ga do kraja Zadruge. Volela bih da se pusti klip gde me ostavlja, da on to vidi. Da se pusti njihovo maštanje, njihovo moram da kažem j**anje, njeno gutanje. Da se sve to lepo pusti i da se vidi da on ne shvata šta sam prošla - rekla je Ana.

kurir.rs

