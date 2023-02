POTREŠENA! Ana progovorila o Zvezdanovoj ćerki i porodičnim odnosima, a onda i javno priznala: "ABNORMALNI STRAH IMAM"

Ana Ćurčić nakon sukoba sa Zvezdanom Slavnićem i dalje ne može da se oporavi, te je otvorila dušu Zorici Marković i otkrila koliko se i zašto svega plaši.

Sve vreme sam u strahu. Meni strah preovladava sve. Kako to nisi skapirala. Abnormalni strah imam - rekla je Ana.

Vidim, u grču si - rekla je Zorica.

Moja mama operisala rak štitne žlezde zbog mog života. Ja imam mnogo crnih rupa. Kad počnem da se prisećam... Nemam vremena da se prisetim. Volela bih da se ovde otvorim jer sam zatvorena, ja se zatvaram. Na sve to sam želala da dođe ovde i opet verovala da će on da se iskupi, ispoštuje one ljudske vrednosti, prijateljske, emotivne, bilo kakve. On tako olako izgovara reči i stvari. Ne da mi da ovde mislim kako hoću, da kažem šta hoću. Kad kažem sitinu on izvrne krevet. Hoće da ja budem ovde njegova Ana koja neće da mu se suprotstavlja i koja će izmanipulisana da ćuti i dopusti da joj se prevrne mozak. Malo li se suprotstavim, dešava se razbijanje stakla, pa se meni javlja strah da se ne potresem psihički i da on sebi ne naudi - nastavila je Ana.

A gde su deca - pitala je Zorica.

Ti kad bi upoznala Saru. Ona je anđeo samo zahvaljujući njenoj majci i baki. Moja deca i Sara su ti kao rođeni. To smo ona i ja napravile, nije on. Meni treba sna i da se posložim. Ovde ne želim, niti napolju ikada, ali ni ovde ne želim da mu budem prijatelj. Njegova pomoć je moje samouništenje. Dosta. Hoću deci da se vratim živa i zdrava - odgovorila je Ana.

