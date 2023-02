"SVI GA SE BOJE" Zvezdan postao strah i trepet u Beloj kući, Ana zakukala: Ponižava me i vređa kada počnem da pričam ISTINU

Ana Ćurčić bivša nevenčana supruga Zvezdana Slavnića, vidno je izrevoltirana njegovim ponašanjem u rijalitiju. Ona je u razgovoru sa Zoricom Marković oktrila koliko joj smeta što ga se svi u Beloj kući boje.

foto: Printscreen Zadruga TV

- Svi uvijaju, boje ga se, niko ne može sa stavom da kaže nešto na našu temu - rekla je Ana.

- Ne mogu jer je jako zamršeno. Ja prva kad bih ustala ne bih mogla da te citiram šta pričamo nas dve jer je nepristojno. On je nemoćan jer pričaš istinu. Meni je smešno i jadno - rekla je Zorica.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Ne tražim ti ja to - rekla je Ana.

- Veruj mi da imam mu*a i doći će trenutak da progovorim - rekla je Zorica.

foto: Printscreen

- Šta god da krenem da pričam on me vređa, ponižava. Ne da mi da se izrazim, da biram reči i način na koji ću da kažem. On je sinoć rekao da ja pominjem prase. Očekivao je da ja to ne pomenem - rekla je Ana.

Kurir.rs/S.B.

Bonus video:

