"POVERENJE JE ZAUVEK NARUŠENO" Otkrivamo PSIHOLOŠKU ANALIZU LIČNOSTI, saznajte sve što vam NIJE JASNO U ODNOSU ZVEZDANA I ANE!

Javna prevara u bračnom ili ljubavnom odnosu generalno, u poslednje vreme postala je sve češća pojava u rijaliti formatima, a tema izdaje u različitim varijacijama oduvek intrigira javnost, te najčešće ti parovi, iz anonimnosti rapidno postanu poznate javne ličnosti koje prepoznajemo.

Ni šestoj sezoni "Zadruge", nije bio drugačiji slučaj od prethodnih sezona, a prevara partnera ni ovoga puta nije izostala.

Vrlo dobro poznata tema o kojoj bruji region, jeste javna prevara Zvezdana Slavnića nevenčane supruge Ane Ćurčić, sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić.

Nakon par meseci od samog čina, u Belu kuću je upravo kročila njegova tada već bivša žena, koja je odala utisak jake i stabilne žene, koja želi kako je sama rekla da uništi svog muškarca. Situacija se ubrzo promenila i Ana je postala plačljliva, slaba i vrlo privržena Slavniću, a tada su krenule i razne spekulacije o njenoj taktici, foliranju pa ćak i dogovoru sa Zvezdanom.

Na sve nedoumice, dileme i pitanja, diplomirani psiholog i psihoterapeut, Dragana Ivanović, za Kurir je govorila o pomenutim događajima sa aspekta struke i psihološke analize.

Ona je prevaru i izdaju komentarisala kao čin koji se nažalost svakodnevno događa u realnom životu. Pokušala je da približi tipove ličnosti svakom običnom čoveku kako bi lakše razumeo događanja na velelepnom imanju.

O samoj promeni ponašanje Ane nakon ulaska na velelepno imanje i činu prevare i izdaje, za Kurir objasnila je sa psihološkog aspekta.

- Kada pričamo o partnerskim odnosima, veoma je bitno da se partneri prilagode i usklade sa svojim specifičnostima, manama, raspoloženjima. Neke veze su teže i zahtevaju više truda. U slučaju prevare, svaki partnerski odnos prolazi kroz krizu. Naročito je to teško kod toksičnih odnosa. Ako jedan od partnera želi da transformiše toksičnu vezu u zdravu vezu, mora biti spreman da istu prekine. U slučaju kada partner nije spreman da prekine, drugi toksičan partner zna da ma šta uradio/uradila, ovaj drugi neće otići. U ovakvim vezama, gde postoji konflikt, stalno postoji neprijatnost, obe osobe pokazuju nezdravo ponašanje i međusobno se ne poštuju. Ponašanje takvih partnera je stalno promenljivo i njima je teško da se suoče sa toksičnim obrascima ponašanja. Toksične veze karakteriše nesigurnost, egocentričnost, dominacija, kontrola. U takvom odnosu osobe gube sebe i postaju disfunkcionalni. Kada je jedan od partnera eksplozivan, često se dešava da se drugi partner drugačije ponaša kada je sam i kada je u društvu takvog partnera. Ukoliko se partner jako uznemiri svaki put kada se pojave razlike u mišljenju i željama i tu uznemirenost izražava na eksplozivan način, verovatno je da će drugi partner prestati da iskazuje svoje mišljenje. Kontrola putem zastrašivanja je jedan od klasičnih načina ponašanja toksičnih partnera - govorila je.

Poznato je da je Zvezdan Slavniću zatvoreni prostor nije stran, te mnogim gledaocima i ljubiteljima rijalitija nije jasno zašto kod njega postoje nagle promene ponašanja i sve češći napadi besa. Diploirani psiholog je za Kurir, sa stručne strane objasnila zašto do tih pojava može doći iako već ličnost ima iskustva u sličnom okruženju.

- Ponašanje ljudi sklonih napadima besa je vrlo nepredvidivo, zbog čega ljudi u njihovoj okolini postaju jako obazrivi i napeti, ne znajući šta može kod ovih osoba da bude okidač. Ta konstantna strepnja, emocionalno i fizički iscrpljuje osobe u njihovom okruženju. Karakteristično za osobe koje brzo planu je i svaljivanje krivice za svoje napade besa na druge. Drugi su krivi što oni gube kontrolu i poriču odgovornost za svoje disfunkcionalno ponašanje. Ljudi koji su skloni izazivanju krivice kao načinu manipulisanja, izazivaju krivicu kod drugih osoba kako bi kontrolisali njihovo ponašanje. Kod ovakvih osoba, koji često menjaju svoja raspoloženja i imaju slabe granice, često se javlja osećanje praznine, osećaju se razdražljivo, anksiozno i zanemareno kada nisu u centar pažnje. Teško im je da kontrolišu svoje emocije, raspoloženja su vrlo promenljiva i idu iz krajnosti u krajnost. S obzirom na intezitet osećanja,ovakva osoba teško razume tuđe potrebe - govorila je Dragana Ivanović.

Sve vreme, postavlja se negde isto pitanje, a to je da li će ovaj par nakon svega uspeti da prebrodi sve i obnovi svoju ljubav. Dragana je otkrila detalje psihološke analize tipova ličnosti sličnih Zvezdanu i Ani, koji donekle ukazuju na potencijalno pomirenje i obnavljanje emocija, ali uz određene situacije i mukotrpnu borbu.

- Kada jedan od partnera prevari u vezi, poverenje je zauvek narušeno, sumnja uvek postoji. To ne znači da se veliki deo poverenja ne može vratiti ali proces nije lak. U ovakvim situacijama, najvažniji faktor je koliko će osoba koja je varala uložiti truda. Partner koji je varao mora iskreno da prepozna i prizna šta je uradio. Ako osoba koja je varala i dalje negira svoje postupke, obnova poverenja nije moguća. Ključno je da taj partner shvati i prihvati svoju grešku i da zaista želi da promeni stvari. Obe strane treba da shvate zašto je došlo do prevare, jer uvek postoji razlog zašto neko vara. Na kraju, ako je osoba uhvaćena u prevari, najbolje je da bude iskrena i preuzme punu odgovornost, bez pokušaja da okrivljuje partnera jer će to otežati mogućnost da mu se oprosti i ponovo veruje - zaključila je Dragana.

