MARIJA KULIĆ VARALA SINIŠU? Navodni ljubavnik izneo šok optužbe na njen račun: Imala je štek gde smo se viđali, mogu na POLIGRAF

Marija Kulić, majka Miljane Kulić, važi za nekoga ko nema problem da iznese svoje mišljenje o rijaliti preljubama. Ipak, sudeći po tvrdnjama njenog navodnog ljubavnika Zorana reklo bi se da nije ni sama toliko bezgrešna kako se predstavlja.

Izvesni Zoran Jović iz Kruševca tvrdi da je bio intiman sa njom pre 11 godina, a ukoliko uđe u Belu kuću, nastaće čitava pometnja.

foto: Printscreen YT

- Gledam Mariju šta radi, kako se ponaša i kako morališe devojkama u rijalitiju i ne verujem. Nema šta im ne kaže i koliko pametuje, i sve bi to bilo super da svog muža Sinišu nije pre 11 godina varala sa mnom. Imala je tad neki štek, stančić kod fudbalskog igrališta, gde smo se viđali. Da li je muža varala i sa drugim muškarcima, to ne znam. Ja za svoje tvrdnje mogu da idem na poligraf! Voleo bih da uđem u Zadrugu samo da joj vidim facu kada me bude ugledala. Da vidim da li će i tada da morališe kao što sada to radi. Svašta bih imao da joj kažem, sasuo bih joj dosta toga u lice. Ja to ne volim. Morališeš, glumiš poštenje, osuđuješ ljubavnice i razne nevernike, a ti si prva takva! Pa, ne može, dosta je bilo toga - tvrdi Zoran.

foto: Printscreen, Premijera vikend specijal

Podsetimo, Marija u braku sa Sinišom ima tri ćerke Miljanu, Tijanu i Anu.

Kurir.rs/Svet

Bonus video:

00:17 Marija Kulić i Bebica došli po Miljanu u bolnicu