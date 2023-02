ISTERANA IZ KUĆE, OTAC JOJ ZAVRŠIO U ZATVORU ZBOG MAJKE A ONA ABORTIRALA! Ispovest zadrugarke tera SUZE na oči, JEZIVO (VIDEO)

Rijaliti učesnica Šarmen Soraja progovorila je o svom teškom detinjstvu i abortusu, a njena ispovest izazvala je muk u Beloj kući.

- Ti si imala težak život, da li možeš da nam pojasniš šta se tačno desilo i kako je to uticalo na tvoje odrastanje - pitala je voditeljka.

Šarmen je potom ispričala svoju tešku životnu priču.

- Ja sam odrasla do treće godine sa ocem i majkom, a od treće do 12 sa očuhom i majkom, a kad je očuh preminuo, do 18. samo sa majkom. Kada je očuh preminuo, postala sam svesna sebe...Majka i ja smo prekinule kontakt, nismo ga obnovile. Kada sam bila isterana iz kuće, ja više majku nikada nisam videla. Ja sam puno puta pokušala da stupim u kontakt sa njom, kada je rođendan, mislila sam da će vreme proći i da će sve doći na svoje, ali sam uvek dobila negativan odgovor ili odbijen poziv. Biološki otac nisam znala da postoji do svoje 17.godine, ona mi je govorila da je preminuo. Igrom slučaja, na moj 18.rođendan mi se javio na Fejsbuku, otišla sam da ga upoznam, ali nismo mogli da pronađemo zajednički jezik, on je za mene tada bio stranac. Priču koju su meni ispričali, ima par verzija, ja ne znam kome da verujem, pre bih rekla da verujem ocu koji mi je rekao da je ona našla osobu koja je bila imućnija i nije znala kako da se reši mog oca i prijavila ga je policiji i strpala ga u zatvor deset godina i samim tim je dobila da on ima zabranu da mi priđe do 18.godine - istakla je Šarmen.

- Tvoja majka je sprečila tvog oca da ti priđe i da ne dira njen odnos. Imala je osnova - pitala je voditeljka.

- Imala je osnovu, nisu imali zajednički život. Kakav god da je bio, on nije radio legalne stvari, ona je to znala, imala je uvid u sve što radi i bila joj je to jedina izlazna karta da joj ne stoji na putu - rekla je Šarmen.

- Kakav si odnos imala sa očuhom - pitala je voditeljka.

- Ja sam odrasla sa njim. Mogu da kažem, da nije bilo njega, tek sam shvatila da kada je preminuo, koliko je bila mirnija situacija u kući. Ona je mene kažnjavala, on je video da me nije istinski volela i on je to verovatno sprečavao. Ako imam lošu ocenu u školi, ona me ubije od batina, pa me presluša. Sećam se da je stajao iza nje i govorio mi rezultate, kako bih se izvukla...Ja sam mnogo željna ljubavi, emocija, gde sam ja to davala svojim prijateljima, mom bivšem partneru, ali sam osećala da mogu više. Kroz to što želim da volim, davala sam prijateljima previše šanse i gde sam ja naučila te neke lekcije u životu - rekla je Šarmen.

- Spomenula si i abortus - rekla je voditeljka.

- Kad mi se to sve izdešavalo, kad sam otišla kod kuće, klinačkna ljubav. Ja sam bila isterana iz kuće, okrenula sam se momku i prijateljima. U tom trenutku sam saznala da sam u drugom stanju. Nisam imala kome da se okrenem, osim tetki, maminoj sestri. Šta bih rekla više na to? Znala sam da nisam spremna na taj korak, a kamoli da imam bilo šta, morala sam da se odlučim na taj korak. Nije samo ona znala, to se nažalost pročulo kroz ceo grad. Rekla sam to svom partneru. To se pročulo jer je on pričao da sam ja sramota da se svađam sa porodicom, jer kad grad krene da priča, njega bude sramota. Kad sam to morala da uradim, otišla sam u Crnu goru da pobegnem od ljudi, od priča, jer nisam mogla da se nosim sa svim tim teretom. Podržao je abortus, ali mi je rekao da bi voleo da umrem na tom stolu kada se to desi. On je bio dve godine stariji od mene, nije znao kako da se nosi sa tim. Dobila sam poruku da bi on voleo da ja umrem na tom stolu, sećam se, bio je četvrtak, deset ujutru - rekla je Šarmen.

- Jako sam se potresla jer sam ja majka koja gleda na svoju decu kao na Bogove. Bodrila sam je, super je ona i biće super. Biće vremena, pričaćemo, ali se grlimo svaki dan - rekla je Ana.

- Tražim samo pozitivno, jer ne želim da sebe vučem nazad, nego napred. Razmišljam da izvučem iz svake stvari pozitivno. Ja tu priču ne pričam tek tako, nismo dolazili na tu temu, ne želim da širim negativnu energiju. Mi smo se družili - rekla je Šarmen.

Kurir.rs/S.B.

