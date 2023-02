"PROVERAVA KOSU KAKO BI JE ČUPAO" Anina kuma nastavlja sa ŠOK DETALJIMA, progovorila o zatvorskim posetama: On je žvalavi muškarac

Milena Kačavenda, kuma aktuelne učesnice Zadruge 6, Ane Ćurčić, baš kao što je i najavila, iznela je nove šok detalje iz života Zvezdana Slavnića, ali i još jednom poslala poruku njegovom ocu.

foto: Printscreen

Tokom gostovanja u emisiji, Anina kuma nije štedela reči, iako je najavila da će tek progovoriti, samo da čeka njen znak.

- Nisi se srela sa Mokom? - upitala je voditeljka.

- Moki bih poručila... Gde je on? Zašto mu je sin bez stana i zašto se onako ponaša, zašto muči Anu? On podržava grešku, ali dobro.. - rekla je Milena.

- Šta je čekala toliko da ga ostavi? - nastavila je voditeljka.

- Niko to ne zna, ja sam čula svašta o Zadruzi, a ovo je ozbiljan projekat. Njoj treba prijatelj, da je vrati na pravi put - navela je Milena.

foto: Printscreen

- Meni je pun šešir, napravila sam pastu za zube,a sada ću napraviti i krenmu za stopala, a potom od novca zarađenog ću otvoriti fondaciju za žene koje su trpele nasilje. Zvezdan se toliko proružnio,a sada je dominantan samo u hoizontali. Komićan je, a on i ja smo bili super drugovi, a ja sam mu tepala Žvalavi. - rekla je Milena pa dodala:

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen, Ana Paunković

- On nju češlja, a u fazonu proverava kosu kada bi je čupao. Ovo je komično, on je pričao da njega neko čeka pa je uradio to. On je žvalav kao čovek, kao muškarac. Mnogo sam ga volela, posećivala sam ga u zatvoru sa Anom. Mi davale pare da dođemo da vidimo smrdi bubu - dodala je Milena.

Kurir.rs/J.M.Đ.

