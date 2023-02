"SVI MOJI SU UHAPŠENI" Matora se slomila na komade nakon što joj je Bilal preneo informaciju iz spoljnog SVETA (VIDEO)

Svojim ulaskom Bilal Brajlović napravio je opštu pometnju odavajući informacije iz spoljnog sveta zadrugarima. Jovana Tomić Matora otkrila je da se loše oseća zbog informacije da je splav na kojem je radila potonuo i da su njeni prijatelji uhapšeni.

- I ja sam loše psihički - rekla je Slađa Lazić.

- A šta ti je rekao Bilal? - pitala je Sanja Grujić.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Da je potonuo "Fristajler" i da su svi ovi moji pohapšeni - ispričala je Tomićeva.

- Mnogo se nerviram. Ne znam šta se dešava. Mada mi je Bilal rekao da sam najbolja u svim rijalitijima. Ali brinem, ti ljudi mi znače. Gde se to priča u rijalitiju? Kaže Bilal, to je rekao Adamu. Naravno da će Adam da kaže meni. Još ja kažem Adamu da se javi Ciletu i kaže da sam ljuta na njega, a Adam meni ispriča to - govorila je Matora.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

Podsetimo, produkcija je Brajlovića kaznila u iznosu od milion dinara zbog iznošenja informacija iz spoljnog sveta.

Kurir.rs/S.B.

