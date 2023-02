ANA ĆURČIĆ BEŽI OD ZVEZDANA! Donela odluku da napusti BELU KUĆU, uplašena za svoju bezbednost, evo gde je spavala (VIDEO)

Protekle noću došlo je do neviđenog haosa između Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić, kada je Ana u jednom trenutku optužila Slavnića da ju je tukao, te da je bežala kod drugarica da spava zbog njega, kao i da je prokockao sve njoj i njenoj deci.

- P***etino smrdljiva, je**u ti mater do kraja rijalitija, celu ću ti masku skinuti! Ispred koje žene stojiš, pa ćeš njega onda da pljuneš. Ti si zavoleo?! Što si došao ovde. Sve ću pokazati i šta je kocka i šta je maltretiranje, što si mene i moju decu uništio, glodaru jedan smrdljivi, što si me ostavio bez krova na glavom i mene i moju decu i zbog toga došao pi**o ovde da je**š. Sve ću da iznesem, kako si me tukao, kako si mi maltretirao decu i prokockao sve što imam - urlala je Ana u suzama na Zvezdana.

Nakon njenog emotivnog sloma, ona je nastavila da iznosi prljav veš, pa otkrila da ju je Slavnić pokrao, te da je prokockao sav novac za stan.

- Sve ću ja da objasnim, ja sam njega volela, kockao se, išla sam sa njim na kocku, bilo mi je gotivno. To je bio problem, plus ovo što sam, znaš li ti koliko tu ima. Uzeo mi pare ispod jastuka od mog stana, potrošio, pa me probudio ujutru i plače zbog toga. Da ti ne pričam o ljubomori na moju decu i psihofizičkom maltretiranju - rekla je Ana.

- Loše ti je Ana, smiri se, ne donosi prebrze odluke. Sada su svi osećajni, usr**i su se od osude naroda. Oni su sada svi dobročinitelji. Slušaj me dobro, tebi je teško, spavaću na podu nije mi problem. Ti si mirna, šta ćeš ti u apartmanu kod Kulića koje su te pljuvale do juče?! Sada su shvatile da su usr**e ku**c - rekla je Zorica.

