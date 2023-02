"UPLAŠILA SAM SE, OBEZBEĐENJE JE BILO ISPRED" Ana Ćurčić ispričala sve o Zvezdanovom pljuvanju i vrebanju (VIDEO)

Ana Ćurčić je u razgovoru sa Zoricom Marković otkrila kako ju je Zvezdan pljunuo i na koji način i istakla da se veoma uplašila zbog toga.

foto: Printscreen

- Pod utiskom sam. On sinoć stoji ispred vrata, sa njom zagrljen i smeje se, kao uživa što mi imamo raspravu. On likuje kad mene ljudi napadaju. Ja sam sinoć nešto dobacila njemu, kad mu je Dragić prenosio. Ja sinoć nisam mogla kod tebe, preznojila sam se 300 puta. Slađa je došla, komentarisale smo kako su ljudi pokvareni, a on ulazi u orman, a ja kažem: "Sad ćuti, ova gnjida prolazi", a on kulira. Prošao je još jednom, a ja sam dobacila da su to Beogradski mangupi. Ja sam legla, on ulazi u sobu u gaćama i majici, u njegovom stilu. Kako je ušao, ja sam žmurila, nije mi se spavalo, a on odlazi u drugi i pljune me, znaš kako. Mene je pljunuo, došao i pljunuo me i ja sam ga tu opsovala, izletelo mi je sve. Jedno sat vremena je tako ustajao i šetao. Drugi put kad je ustajao brisao je onu njegovu stvar sa tim peškirom i onda kreće psihodeliju. Ja pogled, a on meni iza leđa ovako (pokazao srednjji prst), pa je sigurno ustao još jedno 7-8 puta. Pitala sam ga do kad ima nameru da šeta, a on ništa. Kad me je pljunuo, baš sam se uplašila. Obezbeđenje je bilo ispred vrata, pa sam se smirila - govorila je Ana.

- On hoće da te zaplaši. Pljunuo te je? - pitala je Zorica.

- Na sve me je još pljunuo. Uplašila sam se prilično. Ne znam šta je bilo, Anđela ulazi u sobu, a on je grli i kao odlaze. Čime se on bavi u 46 godina - dodala je Ana.

foto: Printscreen

- Nemoć. Us*ao se onoga što sledi, ali samo polako nemoj još - poručila je Zorica.

- Maj, defitivno sam rešila da je maj. Neću više da se pravdam - rekla je Ćurčićeva.

- Rekao mi je par puta da sam cinkaroš, on misli da sam ja prezupčila, a možda i misli da se sad k*rčim, a da ću da vidim kad izađemo - govorila je Ana.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Nema on pojma, nema šanse. Prijatelj je prijatelj i uvek tu - dodala je Markovićeva.

Kurir.rs/S.B.

