ANA ĆURČIĆ ABORTIRALA ZVEZDANOVO DETE DOK JE BIO U ZATVORU?! Zorica Marković ispričala nepoznate detalje njihovog bračnog života

Zorica Marković je u toku razgovora sa Mikicom Bojanićem otkrila nepoznate detalje bračnog života Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića. Markovićeva je sada otkrila da je Ana imala dva spontana i jedan prekid trudnoće.

- Zvezdan je bio dobar prema meni, još uvek se poštujemo, ali ja neću i ne mogu jer mi se gadi čovek. To ću mu reći. Ona je imala dva spontana sa njim i jedno namerno prekinuto kad je otišao u zatvor. Ona pristaje da dođe da to spase ako ikako može znajući njihovu napolju ni malo zavidnu sitaciju. Ona je preko svega prelazila zbog ljubavi i straha, zapamti to. Očekivao je to i ovde, a to je nemoguće zbog svega i zato je pravio haos, izletao kroz prozor - rekla je Zorica.

Kurir.rs/S.B.

