"TREBAĆE MI OBEZBEĐENJE JER ĆE SE SAMO ZALETETI NA MENE" Ana Ćurčić otkrila svoj pakleni plan i priznala: IMAM DŽOKERA U RUKAVU!

Ana Ćurčić, već danima ne može da dođe k sebi, od kada je iznela detalje navodnog maltetiranja od Zvezdana Slavnića.

Mnogi zadrugari su joj zamerili što konačno ne kaže sve što ima i uništi ga za sva vremena, ali se ona odlučila za nešto drugačiju taktiku.

Zorici je otvorila dušu i otkrila zašto ćuti, ali i priznala da ima keca u rukavu.

- Nije dobro što pričam polako jer mu dajem mnogo vremena da se pripremi - rekla je Ana.

- Nemoj onda, neka strepi svaku noć - rekla je Zorica.

- A zicer za njega što imam neću ti još reći. Tu ću da ga patosiram. Tu ću da ga zakucam za sve. To ti neću reći, a kad dođe vreme... Ja sve mogu da dokažem. On u malom mozgu nema da bih ot izgovorila, on ne pomišlja na to. Što je najgore, nije vezano za mene. E to mi je džoker u rukavu. Kad budem počela da pričam želim četvoricu iz obezbeđenja oko sebe jer će samo da se zaleti - rekla je Ana.

Podsećanja radi, Ana je u više navrata navela detalje torture koju je godinama trpela od Slavnića, te je navela i da su njena deca bila umešana u neke od sukoba.

