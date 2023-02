ŠOK! Sin Ane Ćurčić ne zna da ju je Zvezdan MALTRETIRAO, ispričala da je on SPASAO njegovu majku kad je htela da SKOČI! STRAŠNO

Ana Ćurčić je razgovarala sa Zoricom Marković u kupatilu u hotelu o odnosu sa Zvezdanom Slavnićem.

- Žana mi je sinoć prošla, pitala me kako sam, da je ona pričala sa Mićom, ona ga je iskulirala, i kao dala mi savet da ostane na ovome. Ona je meni to rekla da ne bismo iznosili prljav veš ona to misli, ali je Mića tačno video šta da radi - rekla je Ana.

- Oni nisu uspeli Miljana da okrenu, po meni stvar je vrlo je*ena samim tovjim ulaskom, oni su prošli najgore faze, a donekle ti je jasno, svi su se okrenuli protiv tebe, a to ne teba da te dotiče, ne svađaš se, ne vičeš, samo lagano. Ovde nema niko pravo da diriguje kako ćeš da se ponašaš u smislu osećanja, a niko nema pravo osim samog tebe - rekla je Zorica.

foto: Printscreen

- Ja moram da ti kažem da dosta ovih stvari moj sin nije znao, i mene to plaši. On je drugačiji od ćerke, mene to tek sada ubija. On je znao za stan i za kocku, ali nije znao za... Moja Zoko, moj sin je spasao njegovu majku kada je htela da skoči da se ubije - govorila je Ana.

- Zoko, svega tu ima - rekla je ona.

- Ja sam nebitna, ja ću da se rvem s njima i to treba da se tebe tiče. To isključi - dala joj je savez Markovićeva.

- Znači, kad tebe neko napada zbog mene ja treba da ćutim.

- Lepo ustaneš, mirno kažeš. Nema niko pravo da diriguje kako ćeš da se ponašaš po pitanju osećanja, niko nema pravo osim tebe. Verujem da još nisi ispičala još 40 posto šta se dešavalo u tvom životu i šta se dešavalo i da li ćeš. I ja sam prošla kroz to, i svi su mi savetovali, i kad sam prihvatila te savete, pomuti me. Kasnije se kajem zašto sam poslušala. Ti si to prošla to, a ne ja. Ovde se tvoj život cepa, kida. Pomiriti se nećeš - nastavila je priči Zorica.

- O tome neću da pričam više - sigurna je Ana da nikada neće više biti sa Zvezdanom.

- Naravno da će tu biti savršeno, jer si uzela u život u svoje ruke i život svoje dece. Koliko god, stvorićeš svoj krov nad glavom. Koliki god ti je honorar, moći ćeš nešto da stvoriš za sebe - zaključila je Zorica.

kurir.rs

Bonus video:

04:26 KIJA POTVRDILA: Ana Ćurčić je tražila kumu Vanju da joj OSIGURA POBEDU U ZADRUZI! Znam šta je PREDLOŽENO, ODBILA JE, imam i DOKAZ