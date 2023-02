"PREBILA BIH MOKU DA GA SRETNEM NA ULICI!" Kačavenda žestoko pobesnela na košarkašku legendu: JA IMAM ŽELJU DA GA DAVIM! (VIDEO)

Kuma učesnice rijaliti programa Ane Ćurčić, Milena Kačavenda žestoko je reagovala na izjavu košarkaške legende Moke Slavnića povodom veze njegovog sina Zvezdana sa Anom.

Dok je gostovala kod Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije, pušten je deo intervjua sa Mokom gde on govori kako je njegov sin Zvezdan samo jednom nasilno postupio prema bivšoj devojci Ani tako što joj je prislonio ruku uz glavu i gurnuo je.

Spekuliše se, međutim, da je Zvezdan Slavnić vršio mnogo teže oblike nasilja nad Anom, o čemu je svedočila i Kačavenda koja je zbog ove izjave Slavnića pobesnela na košarkašku legendu:

- Moka je kao loša pevačica sa zrenjaniskog puta! Ja bih njega prebila kad bih ga srela. Uopšte me ne interesuje sad što ovo govorim u medjima. Ne bih ga čak ni pljunula, ja imam želju da ga davim. On je čovek zreo za takve jedne krvničke batine da je nemam teksta!

Potom je pomenula Acu Bulića bivšeg partnera Ane Ćurčić i otkrila zbog čega on nije intervenisao zbog kako ona tvrdi Zvezdanovog nasilnog ponašanja.

- Za Acu Bulića koji je moj drug 30 godina mogu da kažem da je jedan veliki gospodin. To je prvi čovek koji kad je čuo šta je Zvezdan priredio Ani došao i pitao me šta treba? Kad sam govorila Ani da pitamo Acu za pomoć ona je govorila ne, ne i ne! Znate zbog čega? Koliko god da je Aca gospodin on bi se brutalno obračunao sa Slavnićem. On je uvek pomagao svoje bivše devojke i bio tu za njih - rekla je Kačavenda.

