"IMA PSIHOLOŠKI PROBLEM, IZMISLIO JE" Ivana Šašić žestoko oplela po bivšem mužu pa podržala Šopićku! ŠOK

Nakon što je Bojan Simić izneo da je navodno bio intiman sa voditeljkom Ivanom Šopić, oglasila se i njegova bivša supruga Ivana Šašić i prokomentarisala čitavu situaciju i istakla da Bojan ima problem sa laganjem.

- U mnogo situacija nisam mogla da verujem šta sluša, šta izgovara. Kada je pričao Ani o njegovoj navodnoj vezi sa Ivanom Šopić, tada je pričao da je Aca Bulić njegov dobar drug. To je velika laž. Aca Bulić je moj drug, a on Acu nikada u životu nije video. To je rekao da bi se ušlihtao Ani, izmislio da je dobar prijatelj sa Acom, što apsolutno nije tačno. Mnogo toga sam demantovala dokazima crno na belo, da bi narod shvatio da ima psihološki problem, bolest. On ima faze kada sedi u nekom društvu i sluša nečije priče, pa kad sedi u drugom društvu, prethodnu priču okreće, priča u prvom licu i priča kao anegdotu iz njegovog života, što je bolest - rekla je Ivana i dodala:

- Izbacivala sam ga iz kuće, ali on nije hteo da ide. Kažem mu: "Izađi, idi da te ne vidim", a on neće, nema gde da ide. Nisam savršena žena, niko nije, svi imamo svoje živote, ali... Kada si svestan da si u životu pojeo, da ne kažem šta, onda jedeš damski i gledaš kako ćeš da se izvučeš. Meni je ta prevara njegova došla kao kec na deset. Ja sam toj ženi zahvalna - kazala je Ivana u emisiji "Pitam za druga" na Red televiziji.

Podsetimo, Bojan je u razgovoru sa Aleksandrom otkrio da je navodno bio u vezi sa Šopićkom.

- Ja sa njom... Ima dve godine kako se mi peglamo, ali ćuti molim te - rekao je Boki, a Aleksandra je na momenat zanemela. Ivana Šopić se potom uživo u emisiji javno suočila sa Simićem koji je negirao da je rekao bilo šta.

