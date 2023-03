"ANA VOLI DA SE ZVEZDAN IŽIVLJAVA NAD NJOM" Bivša zadrugarka žestoko oplela po Ćurčićevoj: "Briše oči, a suza nema"

Bivša rijaliti učesnica Jelena Golubović najavila je da se na proleće vraća u rijaliti, a sada je progovorio o ljubavnom trouglu - Zvezdanu Slavniću, Ani Ćurčić i Anđeli Đuričić.

- Meni je najgluplja Ana Ćurčić u tom ljubavnom trouglu. Ona je ušla u rijaliti u odelu, mislili smo da ulazi dama, a onda me je njen rečnik porazio. Predstavlja se kao ekonomista, kao da je doktor nauka. Ona je svu krivicu svalila na Anđelu, a one može da bude kriva. Tolike godine su bili zajedno, nemaju decu, ništa. Ona je dovela čoveka kući, dovela ga kod svoje dece, a sad se iznosi sav prljavi veš - rekla je Jelena, a onda nastavila.

foto: Kurir televizija

Jelena je progovorila o nasilju koje je Ana navodno pretrpela od Zvezdana Slavnića.

- Ja se pitam kako ona nije pružala otpor? Ona je rekla da su bili intimni posle tog iživljavanja. Ona znači to voli. Ona je pričala o nasilju kada je on priznao da voli Anđelu. Što to nije uradila kada je ušla nego mu je ugađala, nudila mu da jede, pazila ga dok je bio bolestan - rekla je Jelena i dodala:

foto: M.M./ATAImages, Instagram/ana_curcic_official

- Koliko puta sam je videla da briše oči, a suza nema. Ona manipuliše, a predstavlja da on manipuliše. Pitanje se postavlja šta je ona radila dok je on bio u zatvoru. Njihove se priče ne podudaraju. Ona je znala ko je on, pitam se zašto je dovela čoveka kod male dece. Ona je pre njega imala dva propala braka - završila je Jelena.

Kurir.rs/Blic

