"BACIĆU BOMBU, AKO MI NE OTVORE VRATA" Zadrugar javno pretio članovima produkcije, isplivao šokantan snimak (VIDEO)

Marko Petrušević Petrući i Anastasija Stanojević Palčica otpočeli su vezu u aktuelnoj sezoni rijalitija, a nakon žučne rasprave Petrući je počeo da besni i preti članovima produkcije.

Marko im je javno pretio a poznato je da je ovakvo ponašanje strogo kažnjivo.

- Ako mi ne otvore vrata da izađem, ići ću im svima na vrata. Javno im pretim, j*baću im mamu svima koji su me poslali ovde. Zna se kome pretim. Ako mi ne otvore vrata, j*baću im mater, ići ću im na vrata ponaosob, us*ravaću im se u život. Javno im pretim, neka mi otvore vrata. Neću da trpim ovo malo g*vno. Vrata i napolje. Ako me ne puste, ovo će se završiti... Saznaću gde žive, već znam za pola ljudi gde žive. Svakom ponaosob, j*baću im mater. Javno im pretim. Neka me strpaju u zatvor. Lakše ću izdržati nego sa ovim malim g*vnetom još četiri meseca. Neka mi odmah otvore vrata - rekao je Petrući, a zatim dodao:

- Javno pretim ovim smradovima. Neka mi otvore vrata da im ne bih bacio bombu. Nisam ja Filip Car, nisam Miljana Kulić. Ja sam običan čovek, ali j*baću im mater - rekao je Marko.

Kakav će ishod biti i da li će Marko biti diskvalfikovan iz daljeg takmičenja, ostaje nam da vidimo.

