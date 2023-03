"BLUDNICA LIŽE PAZUH I DAVI SE U NJEGOVIM NOGAMA" Bivša zadrugarka ponizila Anđelu - ratovale pre godinu dana, a sad je UNIŠTILA

Ana Jovanović je učestvovala s Anđelom Đuričić u Zadruzi 5, a za Crnogorku ni tada nije imala lepe reči, a sada je raspalila po njoj još žešće!

Naime, učesnica prošle sezone Zadruge, Ana Jovanović, žestoko je prokomentarisala Anđelu Đuričić i njenu "zabranjenu" vezu sa Zvezdanom Slavnićem kojem je rasturila vanbračnu zajednicu s Anom Ćurčić.

Ana i Anđela su bile zajedno u Zadruzi 5, kada su imale niz sukoba, a bivša učesnica sada tvrdi da nije pogrešila u svojoj proceni.

- Pitam se od samog početka odakle Anđeli pravo da se meša i kometanriše odnos Ane i Zvezdana. Uradili su šta su uradili, rekla bih da bar toliko treba da ima poštovanja prema Ani i njihovom odnosu, ali je to devojka koja nema niti poštovanja niti sramote. Da stvarno vidim ljubav između Anđele i Zvezdana, ne bih ovako komentarisala, ali meni ovo izgleda jako smešno. Kao što sam prošle godine pričala da je Anđela folirant i prikrivena, da se lepo izrazim - bludnica, što se ove godine sve dokazalo, tako i sada vidim da je ceo odnos isfoliran. Ukoliko ona njega voli, kao što to veliča, on pored nje ne može da radi neke stvari kao što su grljenje s drugim devojkama i slično, jako mi se kosi njeno lizanje pazuha i davljenja u njegovim nogama nakon Zvezdanovog nabacivanja Ani Spasojević - poručila je konkretno Ana Jovanović.

