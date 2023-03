ODALA PREVIŠE?! Miljana ofirala Maju i priznala šta joj je Marinkovićeva rekla za Zvezdana, sve je PLAN?!

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić večita su tema zadrugara, koji su međusobno podeljeni kada je mišljenje o njihovoj ljubavi u pitanju.

Jedna grupa ukućana veruje da je u pitanju iskrena emocija, dok druga strana sumnja u svaku reč ali i pokret Slavnića i mlade crnogorke.

foto: Printscreen Zadruga

Anđela nije krila koliko joj smeta odnos Maje Marinković i Zvezdana te je u više navrata naglasila da želi da prekinu svaki kontakt.

foto: Printscreen

Miljana Kulić je pred svima odala Marinkovićevu i priznala šta joj je Maja nedavno rekla.

- Maja je meni rekla da će me tokom leta pozvati sa Zvezdanom, kao što je letos sa jednim uglednim gospodinom. Ono što je o rekao u hotelu, da bi se rado menjao sa Janjušem, govori više od hiljadu stvari. Maji se sviđa Zvezdan, to je očigledno. Zvezdan treba da prekine komunikaciju sa Majom, jer Anđeli to smeta. Očigledno mu se njegova devojka ne dopada dovoljno, čim nastavlja da se druži. Želi da živi kao momak. Bolje neka ostavi nju, pa neka se zeza sa Majom, kad već tako želi - rekla je Miljana.

foto: Printscreen

