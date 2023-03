DRAMA U PABU! Anđela DIVLJALA u pabu, napravila haos zbog Zvezdana, a onda pomenula i Anu (VIDEO)

Anđela Đuričić je izdramila ispred paba nakon sukoba sa Zvezdanom Slavnićem, koji ju je svu ispolivao u spavaćoj sobi.

- Mala, smiri se, gledaj sebe. Malo gledaj sebe. Moraš da se kontrolišeš - rekao je Lepi Mića.

- Gde su moja osećanja i moji problemi? Ja nisam ništa uradila da bih se kontrolisala. Ja njega uporno gledam, samo sam mu rekla da se malo stavi u moju situaciju - govorila je ona.

foto: Printscreen

- Jesi ga prihvatila takvog kakav jeste? - pitao je on.

- Ja jesam. Ali ako će on da ćuti kad me vređaju, pa još ja da ćutim. Ja imam život posle ovoga i neću dozvoliti da me s*re neko. Nikad me ne odbrani, neka pusti mene da se odbranim! I danas sam mu samo rekla: "Ja ne s*rem, pa ližem posle toga, kao ti i ona" - dodala je Đuričićeva.

- Ti najmanje treba da pričaš o njegovom braku, ali te je on povukao kad je pričao o tome. Ali treba da ćutiš i ne mešaš se, mada je nemoguće - dodao je Mikica Bojanić.

- Nemoj da se mešaš u njihove odnose - rekao je Mića.

- Mene ne zanima njihov odnos - istakla je Anđela.

- Pusti njih da to rešavaju - dodao je Ivan Marinković.

Ma nju muče neke stvari - ubacio se Filip Car.

- Tebe treba više da zanima da li veruješ u ono što je Ana rekla za njega, treba da ti Zvezdan priča šta je on radio, a ne šta je Ana radila - dodao je Marinković.

- Oni kada krenu da iznose, ja tada kažem da li sam znala ili ne, drugo ne - rekla je Anđela.

- Anđela, moraš da postaviš situaciju. Vidiš klip da ti nešto ne odgovara, prećutiš, akumuliraš bes, pa ga istreseš na Ani. Treba njemu da kažeš. Ti si zamerila Ani što je prelazila preko nekih stvari, a ti sada prelaziš zbog veze od mesec dana - nastavio je Car. On mi je rekao da ga je ona gušila, išla u kazino, sedala, da ne bi išao sa nekom. Meni je rekao da mu dam malo slobode, da dobaci, da ga ne gušim. Jer mu ona nije verovala, kao što mu ja sad ne verujem! On zna da mu ne verujem - urlala je Anđela.

foto: Printscreen

- Ti si sa čovekom kojem ne veruješ, gde je ona u kući - rekao je Car.

- Nije ona meni problem, nego drugih 10 - dodala je Đuričićeva.

- Problem je što je u kući 10 ženskih Bebica i 10 muških Bebica, on je postavio standard, po kojem se vodite. Meni da neko tri puta uradi nešto, ja bih uradio nešto, ostavio, prevario, napravio frku... - pričao je Filip.

- Anđela, ovo je prevelik zalogaj za tebe. Bolje ti je ovo što Mića savetuje, reci sve što je istina. Juče onaj klip, izgledala si kao paćenica - rekao je Ivan.

