"ANĐELA IGRA NA KARTU JADNICE" Ana prokomentarisala haos oko Zvezdana i Maje, pa šokirala izjavom za BIVŠEG MUŽA!

Zorica Marković i Ana Ćurčić razgovarale su u toaletu hotela "Zadruga" o haosu koji je jutros izbio između Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić, zbog Maje Marinković.

foto: Ana Paunković

Podsetimo, Zvezdan je pokušao da poljubi Marinkovićevu, što je izazvalo opšti haos na imanju.

foto: Printscreen

- Počelo je oko priča oko kreveta i Maje, dobacivali su preko sobe, peckali se, telefon i svašta nešto i ona je kao spavala. Ona je odjednom pukla, ne znam kako se rasprava odigravala, ali ono što je najmorbidnije što sam čula napolju, a i ruijalitiju nikad, rekla je: "Vi ćete da živite još 10 godina i da umrete, a ja ću da nastavim svoj život". Bojanić i svi su se zaledili - govorila je Zorica.

- To je bilo pre toga, on je nju polio i posvađali su se. Onda se dešava veče nominacija, videli si kako je ušla i onda je on uradio inat sa Majom, klasičan. Ona je ustala iz kreveta i rekla: "Oslobodiću vam krevet". Ona igra na kartu jadnice. Zoko, ja sam bila napolju i gledala njen histerični napad za Aleks kad je on njoj to u izolaciji priznao, a nju juče Aleks teši - govorila je Ana.

foto: Printscreen

- Ona kaže da će krevet da oslobodi, to je ciljano - dodala je Zorica.

- Mene ako pitaš ona je opasna glumica. Posmatrala sam i meni je sve jasno. Ja sam tebi rekla u njenom pogledu da ona ima zla u sebi, pokvarenost - nastavila je Ćurčićeva.

- On će tek sad da igra rijaliti - dodala je Zorica.

- Zoko, on ga već igra - poručila je Ana.

- On je bio vidno raspoložen, jede nešto slatko, kao dete kad skakuće. Šta je sa mozgom? Čovek hoće da radi šta on hoće, ima pravo - dodala je pevačica.

