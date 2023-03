SREĆNA I ZADOVOLJNA! Anđela se brže bolje pohvalila pomirenjem sa Zvezdanom i priznala da mu je ZABRANILA DRUŽENJE SA MAJOM!

Anđela Đuričić, nakon pomirenja sa Zvezdanom Slavnićem, brže bolje se pohvalila drugaricama is tavila im do znanja da mu je zabranila da komunicira sa Majom Marinković, koju je pokušao nedavno da poljubi.

- Je l' ste se videli? - pitala je Ana.

- Pričali smo sad dva sata, došao je tamo - rekla je Anđela.

- Je l' ste se pomirili? - pitala je Ana.

- Da. Je l' se sećaš u petak šta si mi rekla zbog čega proizlazi moj bezobrazluk? Jer ja ne smem ništa da kažem za to sa Majom i da ti mene znaš. Rekla sam da sam nezadovoljna i da onda reagujem na druge ljude, sad smo to rešili. Ja sam mu rekla da si mi ti odmah u petak to rekla, da nisu problem Matora i Anita, nego je problem bio u Maji i mom nezadovoljstvu. Rekao mi je da je jutros radio sve samo da me povredi i da mi je terao inat. Završio je komunikaciju sa njom, rekao joj je to sad i to je jedini način da nastavimo vezu, prihvatio je to. Dva, tri dana ćemo da se iskuliramo i zajedno smo. U vezi smo, sa Majom je završio komunikaciju i poštovaće me sa te strane, znaš da sam siktala zbog tog problema - govorila je Anđela.

- Možeš da se ljutiš na mene koliko hoćeš. Ona će da prilazi i da podj*bava, a on će da odgovara jer je to muški kompleks. On se naljutio na Miljana jer si ti bila pet metara od njega, a da nisi? - pričala je Ana.

