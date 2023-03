"S NJEGOVOM MAJKOM SAM SMIŠLJALA KAKO DA ME IZVUČE" Ana bez STRAHA o PAKLENOM BRAKU sa Zvezdanom, pa udarila na ljubavnicu Anđelu

Ana Ćurčić ispričala je sve o svom toksičnom odnosu sa bivšim mužem Zvezdanom Slavnićem koji ju je prevario sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić.

- Kakav ti je osećaj sada? Trpela si nasilje, tebe optužuje da si tukla decu i majku. Prevario te je, otpužuje tebe da si varala - krenuo je Đedović.

- To potpuno nema veze sa životom. Hvala mu što mi pokazuje dokle može da dosegne. Rekao je da me je tukao i prvi momak, a da sam ja folirant i lažov. Sela sam ispred njega i pitala ga to. Ja sam se krstila, ja sam totalni šok doživela na ono što je izrekao. Tvrdim da mi je udario na najslabije tačke, to su moja deca i majka. To ne da su neistine, nego ću ga za to zaista tužiti, onako kako mu dolikuje. Ta deca su ni kriva, ni dužna umešana u ovo, kao i moj bivši suprug. Uvukao je i svoju bivšu suprugu. Tvrdi da sam varala bivšeg supruga godinu dana, naravno da ne. Ja ću se truditi da izvučem iz njega baš sve. Sve što je išao kroz staklo, nije iz ljubavi prema meni, nego nemoć, da spreči da ja iznesem ovo - pričala je Ana.

Ana je odgovorila i na Zvezdanove optužbe da je podržavala njegove kriminalne radnje.

- Javno ću da kažem da nikad nisam bila za njegove radnje. On nije nikakav kriminalac i lopov, nema veze sa "Pink panterima", odradio je dva posla i prokockao taj novac. To nisam mogla da sprečim, verovala sam da će to biti uloženo ili u perionicu ili ne znam šta. On sve što uradi prokocka. Sa njegovim poslovima nisam imala veze - dodala je Ćurčićeva.

- Da li su deca bila prisutna kad se dešavalo nasilje? - pitao je Marko.

- Prvo da ti kažem da ja posle mnogo godina imam pravo glasa i govora. Kad sam mu rekla to, on je rekao: "A šta će biti posle toga?". To je moj najveći strah, da će mi nauditi posle "Zadruge". Deca u takvim stvarima tog tipa nasilja nisu bila prisutna, on je uvek bio dobar kad su oni tu. Sad sam se na doku setila kad sam mu u telefonu našla poruku od jedne devojke, bili smo kod njega, njegova mama je bila tu, ja sam jako loše prošla, dobila sam batine jer sam se usudila da pogledam njegov telefon. Toliko me je tu noć maltretirao, da sam pobegla kod njegove mame u sobu. Smislile smo način kako da me izvuče. Okrenula sam svoje dve drugarice, koje su po mene došla tu noć i izvukle me. Uvek sam ja bila kriva, to je njegova vrsta kontrole. Shvatila sam koliko je meni strano kad mi neko uputi lepu reč - ispričala je Ana.

- Kako komentarišeš Anđelu i njega sada? - pitao je Đedović.

- Danas smo čekale frizera, rekla sam Zorici da me je sramota od nje i Aleks. Stajala je povređena zbog situacije sa Majom, a ja sedim tu srušena, slomljena od svega što mi se dešava. Neko daje sebi to za pravo. Meni je ona zaista nebitna. Ali taj bezobrazluk i način predstavljanja te ljubavi mi je ponižavajuć. On sada sebe želi da predstavi kao dobrog momka, a ne nasilnika. Maja mi je rekla da sa njom mora da bude na ćao-ćao. On na tu opciju nikada ne bi pristao napolju. Da sam ja rekla, odmah bi krenulo kako bi krenulo. Zavisi od raspoloženja - istakla je Ana.

- Anđela je izgovorila juče da ćete vi desetak godina još živeti, a da će njoj bruka ostati doveka - dodao je Marko.

- Prilično sam se šokirala, danas sam saznala da je mislila i na mene i na njega. Mislim da ona u sebi ima zlo. Ima tu crtu pakosti, i to naročito kad se iznervira. To što mi je izgovorila, njoj na čast. Ja joj smeta, više od Maje. Svaka osoba ženska joj smeta, mislim da ona napolju svog muškarca ne pušta, to bi napolju bile katastrofalne scene. Mislim da će između Maje i njega biti nešto do kraja. Mada možda očuva i ovo, igra rijaliti, vidim te neke poteze - rekla je Ćurčićeva.

- Koje se istine Zvezdan plaši? - pitao je Marko.

- Svih situacija u kojima je bio kakav je bio, zlostavljao me je, bio je nasilan. Da ja iznesem detalje. Iznela sam neke situacije, toliko je toga bilo, toliko sam toga proživela, da ne mogu ni da se setim... Ima dosta stvari, ja ću odlučiti šta ću da kažem, neću za crnim stolom, jer se ne bi završilo dobro, ima svačega - rekla je Ana.

