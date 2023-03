ANA ĆURČIĆ PROGOVORILA O BIVŠEM MUŽU: Istetovirao je moj lik, bila sam presrećna!

Ana Ćurčić je u razgovoru sa rijaliti cimerkom Slađom Lazić, progovorila o bivšem mužu i prisetila se perioda kada je bila najsrećnija. Ana je otkrila da ju je on toliko voleo, da je čak i istetovirao njen lik.

- Rastala sam se od bivšeg muža, a volela sam ga. Sećam se da sam u srednjoj školi spavala kod njega, a trebalo je učim hemiju, a meni te prirodne nauke nikada nisu išle, a on je bio strog za moju školu. Ustajem ja u sedam ujutro, o on je celu moju svesku ispisao, sve je uradio. Stalno me je čekao posle škole - rekla je Ana.

- Jao preslatko, kako je divan - rekla je Slađa.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

- Sećam se kada mi je kupio prvu ogrlicu, stavio mi ogrlicu, znaš kako je bio darežljiv, a ovaj priča kako me je tukao, sram ga bilo - dodala je Ana.

- Znaš kada smo došli jednom kod moje majke, i on meni dođe i kaže:"Podigni mi majicu", i ja vidim moj lik i moje ime, znaš da sam tada bila na ne znam ni ja kojem nebu - rekla je Ana.

- Jao istopila sam se - rekla je Slađa.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Slušaj ovo kupio mi je starke kada sam išla na ekskurziju, i došao da mi ih donese, ja presrećna a u patiku mi stavio pare da sam mogla sve da počašćavam na ekskurziji - pričlala je Ana.

- E to je ono pravo, posle njega su svi nebitni - rekla je Slađa.

Kurir.rs/S.B.

