"ZVEZDAN JE SITAN KRIMINALAC"! Ana udarila Slavnića gde ga najviše boli: On je LOPOVČIĆ AMATER, odradio je samo dva poslića

Ana Ćurčić odgovorila je na optužbe Zvezdana Slavnića da je i ona učestvovala u njegovim mutnim radnjama, pa ga je nazvala sitnim krimosem.

Ona je otvorila dušu voditelju Marku Đedoviću i odgovorila na njegove optužbe da je tukla rođenu majku, kao i da je učestvovala u njegovim ilegalnim radnjama. Ana je progovorila i o trenutnoj situaciji sa Zvezdanom Slavnićem.

- Javno ću da kažem da nikad nisam bila za njegove radnje. On nije nikakav kriminalac i lopov, nema veze sa "Pink Panterima", odradio je dva posla i prokockao taj novac. Zvezdan je sitan kriminalac, lopovčić amater. To nisam mogla da sprečim, verovala sam da će to biti uloženo ili u perionicu ili ne znam šta. On sve što uradi prokocka. S njegovim poslovima nisam imala veze - dodala je Ćurčićeva, a onda se osvrnula i na Zvezdanove optužbe na račun Ace Bulića, koji je, navodno, tukao Anu kada su bili zajedno.

- To potpuno nema veze sa životom. Hvala mu što mi pokazuje dokle može da dosegne. Rekao je da me je tukao i prvi momak, a da sam ja folirant i lažov. Sela sam ispred njega i pitala ga to. Ja sam se krstila, totalni šok sam doživela na ono što je izrekao. Tvrdim da mi je udario na najslabije tačke, to su moja deca i majka. To ne da su neistine, nego ću ga za to zaista tužiti, onako kako mu dolikuje. Ta deca su ni kriva ni dužna umešana u ovo, kao i moj bivši suprug. Uvukao je i svoju bivšu suprugu. Tvrdi da sam varala bivšeg supruga godinu dana, naravno da ne. Trudiću se da izvučem iz njega baš sve najgore - pričala je Ana.

