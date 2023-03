ZORICA MARKOVIĆ NA IVICI NERVNOG SLOMA! Pevačica očitala bukvicu Ani, Ćurčićeva odmah uputila VAPAJ ZA POMOĆ

Zorica Marković nakon sastanka, prišla je Ani Ćurčić i rešila da joj očita lekciju i da sve od sebe da je urazumi.Ana je tom prilikom priznala da je nemoćna i da joj treba pomoć.

- Ti treba da kažeš da te ne zanima tuđe mišljenje, da slušaš sebe. Tebi Ivan Marinković pomaže, a navlači te da ispadneš najgora. Niko nema pravo da ti kaže bilo šta - rekla je Zorica.

- Ja sam pogubljena, ne znam šta mi je - zaplakala je Ana.

- Ja te vraćala na pravi put, a on te kanali - govorila je Zorica.

- Oni hoće da ti naprave centrifugu od mozga, navlači te na tanak led - govorila je Zorica.

- Moraš da mi pomogneš, mene ovo poremeti, mnogo - rekla je Ana.

- Ženo, vrati se sebi, ja moram da vičem na tebe, on izvlači to od tebe, zato ja gorim, ne mogu sama. Ne volim go*na kao što je on, njemu je dete rijaliti - rekla je Zorica.

- Totalno sam pogubljena, ne znam gde bijem - plakala je Ana.

