POSLE SKANDALOZNE TUČE ALEKS REŠILA DA CARU DEBELO NAPLATI Nikolićeva pronašla način da mu ZAGORČA život, evo šta je smislia

Aleksandra Nikolić, nakon haosa koji se dogodio sa Filipom Carem nije sklopila oči, te je izletela iz kuće i uputila se u hotel gde su spavali Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola. Ona je prenela Miljani šta se dogodilo i istakla da je spremila tužbu za njenog sada već bivšeg dečka.

Aleksandru je izrazito pogodila svađa sa Filipom.Međutim, najgorfe od svega je, što leksandra ni ne sluti da su Maja i Car vrelom akcijom posle njihove tuče ozvaničili pomirenje.

foto: Printscreen Zadruga

Podsetimo, ovim pvoodom se oglasila i njena majka, Slovenka Nikolić, koja je u izjavi za Kurir otkrila da se jako loše oseća nakon njihove žustre prepirke.

foto: Nenad Kostić, Printscreen/Zadruga

- Ne znam gde mi je glava, jako sam loše. Aleksandrina sestra je krenulA sa advokaticom u policiju. Jako sam uzrujana. On vrši godinama nasilje nad svakom ženom, a samo leži kao stoketina, kakav je to rijaliti igrač. Uzeo je pare unapred i više ga ništa ne zanima, samo maltertira žene. Ko je on da nju udari. Nekoliko godinama sam je lečila od grozne bolesrti i zato sam napustila karijeru. J* bem li mu poreklo, obolela sam od njege. Gajila sam je da bude moja barbi, a on nju davi. Nisam mogla do kraja odgledati onaj snimak, pala sam pet puta u nesvet - priznala je Slovenka za Kurir.

Kurir.rs

03:59 Aleksandra Nikolić ulazi u Zadrugu 6 bez Dejana