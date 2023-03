SLAVNIĆ UDARIO ANU! Prvo je javno isponižavao, a kad je obelodanila NOVE detalje torture iz braka - nastao NEVIĐENI HAOS

Bivši supružnici Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić ne prestaju da iznose prljav veš iz zajedničkog života. Svađe i rasprave postali su njihova svakodnevnica, a u najnovijem sukobu prevarena supruga je obelodanila nove traumatične detalje iz njihovog burnog života, a potom je došlo čak i do fizičkog kontakta.

Zvezdan je najpre javno ponizio Anu i progovorio o njegovim brojnim prevarama, što je Ćučićevu izrevoltiralo do te mere da opet krene sa iznošenjem jezivih detalja torture iz zajedničkog života.

foto: printscreen Zadruga

U jednom trenutku Ćurčićeva mu je prišla jako blizu, što se Zvezdanu nije dopalo, te ju je udario i to dva puta, po ruci.

- Anđela sve probleme koje ima sa Zvezdanom istesa na mene. Ona je sve na mene istresla i kad hoću da se suprodstavim i to je loše. Maju prosto ne sme da napadne i gubi samopouzdanje i to je mehur od sapunice i pritom joj ja nisam pretnja. Zvezdan je rekao da mene ne voli i da je sa mnom završio, a tu ću da stavim tačku jer mislim nešto drugo. Ti si se umešala u moj život i moj život se srušio. Nenormalno je da dečko ovo dozvoli, rekao si da si obavešten šta je sve rekao za mene i to je oličlenje tebe kao velikog Beogradskog mangupa - govorila je Ana.

- Ti si vređala i mene i nju - dodao je Zvezdan.

- Mene ste vređali na pravdi Boga. Sad na reklama je prolazila pored nas i pevala pesmu, a mi je ne vidimo i ne primećujemo - govorila je Đuričićeva.

- Ja najbolje znam tvoj osmeh i tvoju sprdnju sa Majom i šta bi ti sa Majom - rekla je Ana.

foto: Printscreen Zadruga

- Da ga tako dobro zna ne bi ga pustila u rijaliti - ubacio se Janjuš.

- On je meni juče prvi put priznao da je švaler - otkrila je Ana.

- Sad k*njaš, znaš sve i svaku moju akciju. Ja sad slušam budalaštin. Ako tebe boli reci da te boli, nemoj mene da boli. Ti znaš ceo život da sam ja tkaav - pričao je Slavnić.

- Da li misliš da bih bila sa tobom da sam znala da si ti takav? Koliko puta si me prevario za 13 godina? - pitala je Ana.

- Mnogo. ja sam švaler, a ti nisi k*rva i zato sam bio sa tobom. Mnogo znači više od ta tri - odgovorio je on.

foto: printscreen Zadruga

- Kad sam kod tebe kući u telefonu od tvoje mame našao poruku od devojek koja se zove Marija i kad si rekao da nećeš da ideš, šta se to veče desilo? To veče se desilo da sam uzela telefon i pitala te za to jako lepo, a ti si mi ispričao da niso ptišao i napravio problem kako me nije sramota da uzimam telefon. Onda si me tri sata maltretirao - pričala je Ana.

- Vidiš koje je to govedo, juče priča, a sad ovo radi. Pitala si šta radi Beogradeski magup, ja sam te prevario 50 puta, a da nisi ni osetila. Dva puta, ne bi ni primetila da nisi inspektor kakav jeste - dodao je Zvezdan.

- Zvezdan me je maltretirao tri sata, ne moram da opisujem kako je bilo. Bila sam sklupčana kod njegove mama, a on je rekao da ide kod svoje drugarice da bismo ostali sami. Ja sam uspela da kontaktiram drugarice i njegova mama i ja smo uspele da napustimo stan i to veče sam uspela da se izvučem. Ana je ispala kriva jer je uopšte pitala za to - dodala je Ana.

