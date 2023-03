"ANA JE MOJ FAN" Zvezdan Slavnić žestoko udario na bivšu suprugu, ona skočila kao OPARENA (VIDEO)

Zvezdan Slavnić i Ana Čurčić ušli su u novi sukob, a Slavnić je istakao kako smatra da je Ana njegov fan i da je njen cilj ulaska u rijaliti mnogo drugačiji od onoga što ona predstavlja javnosti.

- Slušam često Anđeline i Zvezdanove razgovore i saglasni su da je tebi jedan od glavnih ciljeva da rasturiš njihovu vezu - rekao je Darko.

- Pa lepo, od toga nema ništa, niti se tako osećam, niti sam ušla sa tim ciljem. On je ubeđen da bih se ja sa njim pomirila da je on izašao iz "Zadruge". Mene ne dotiče veza Anđele i Zvezdana, Zvezdana i Maje i bilo koje devojke. Ja njenu želim sve najbolje. Rekla sam šta me iritira kod Anđele, a ja sa Zvezdanom nikad više neću biti - govorila je Ana.

- Ona mene ne interesuje, jedino što mi je palo na pamet kad je došla da uspostavimo kontakt... Ja ni u jednom trenutku nisam pričao o nama, a to što se ona istripovala je njen problem. Ja nisam pomislio da se pomirimo, niti bih želeo to. Ja sam rekao da ona može da ustane i da kaže šta stvarno misli i oseća, pošto govori za sebe da ne laže i ne mulja, pa neka kaže što je došla, šta je želela da uradi sa njom i šta je cilj, pa onda možemo da pričamo normalno. Njeno ponašanje je nenormalno - ubacio se Zvezdan.

- Ne idem ti više iz dlaku - poručila je Ćurčićeva.

- Poenta je da ne može da kaže 10 stvari i da je to tako. Popodne je bilo da je došla da me spasi i uništi, a meni neće da kaže jer je nervira da je pitam ja - nastavio je Slavnić.

- Ja sam shvatio da je ona kivna i da bi najviše volela da niste zajedno - dodao je Darko Tanasijević.

- Ja to mislim, a sa njim sam to konstatovala - rekla je Anđela.

- Što mene boli Anđela? - pitala je Ana.

- Ja sam stvaio poređenje, ako gledaš četiri osobe za koje zna da ne bi bio, a sa Anđelom zna da mogu da budem dugo - govorio je Zvezdan.

- Znači meni je stalo do tebe? - upitala je Ćurčićeva.

- Meni nije stalo do tebe, pa me nervira kad me vređaš. Ti si sama rekla da ti je teško da vidiš mene i nju. Nevezano za emociju te nervira što sam sa njom. Ovo je sad već fanatizam - odbrusio je Slavnić.

- Tvoj ili Anđelin? - pitao je Darko.

- Očigledno moj. Ovo što je izgovorila rekla je 1400 puta, ne znam kakve ima veze sa našom pričom? Nije mi jasno - rekao je Zvezdan.

- Ti mene dečko ne zanimaš, zanima me moj život i moj uništen život, ono što si od mene napravio i ostavio. Ja za to neću da ti ostanem dužna jer si me svesno upropastio. Voleo bih da postoji prevodilac za Zvezdana Slavnića jer priča 15 minuta, a ništa nije rekao. Nemaš vokabular da se izraziš - pročala je Ana.

