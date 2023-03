ZVEZDAN BESAN JER ANA NE PRESTAJE DA PRIČA O NJEMU: Maltretira bivšu na svakom koraku, a ovo mu služi kao izgovor! STRAŠNO!

Zvezdan Slavnić požalio se Miljani Kulić i Lazaru Čoliću Zoli na Anu Ćurčić, koju već nekoliko dana maltretira i iživljava se nad njom jer ga je optužila da je napolju preživela jezivo nasilje.

- Ne mogu da verujem da Ana mesec dana priča najveće užase o meni. Šta hoćeš više? Imaš četrdeset šest godina, došla si ovde da se družiš sa Necom i Pecom, uspela si u životu. Ona (Ana) je svesna da nikada više neću biti sa njom. Ne želim više da je vidim. Želi da bude najveća žrtva, provocira me stalno. Znam da je ružno to što radim, ali me stalno navlači da odem u zatvor pričajući neke stvar, a priča balade o mom dedetu. Ne može tako - rekao je Zvezdan.

foto: Pritnscreen

- Nemoj tako - dobacili su Miljana i Zola.

- Mesec dana priča sa Zoricom o meni. Ne kažem da li je istina ili laž to što priča, ali kad je previše, previše je - kazao je Zvezdan.

