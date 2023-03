KUMA ANE ĆURČIĆ KONAČNO OTKRILA DA LI ULAZI U ZADRUGU: Mene će ostaviti za kraj.. (VIDEO)

Milena Kačavenda, kuma Ane Ćurčić često je aktivna na društvenim mrežama a sada je na svom Instagram lajvu otkrila da li ulazi u "Zadrugu".

Milena od kada je prisutna u medijima iznosi detalje iz braka Zvezdana i Ane, a neminovno je da ukoliko bi se suočila sa Zvezdanom u "Zadruzi" da bi nastao pravi haos.

foto: PRINTSCEREN INSTAGRAM

Milena je putem lajva odgovarala na pitanja pratilaca i otkrila da bi ušla u "Zadrugu" ukoliko bi je pozvali, i to na dve nedelje.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

- Ulazim čim me zovu. Ali ne očekujte da ću ostati do kraja, ne očekujte da ću da se borim za nekakve nagrade. Maksimalno ću ostati dve nedelje ako se uopšte to bude desilo. Milsim da će mene ostaviti za kraj dok uđu ove lame, životinje, bez mesta u zoološkom vrtu. Tamo im mesto nije, nego na nekom smetlištu, tamo gde usluge mogu naplatiti za jednu crvenu - kazala je Milena.

