MARIJA SE SUOČILA SA MILJANOM NAKON POVRATKA U ZADRUGU: Ti si izrod ko bi voleo da ima ćerku kao što si ti! (VIDEO)

Marija Kulić, majka Miljane Kulić vratila se u "Zadrugu" nakon odsustva zbog zdravstvenih tegoba a tom prilikom se suočila sa ćerkom i iskritikovala je za ponašanje dok ona nije bila tu.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Ti si glupača. On će bolje da se plasira od tebe jer nemaš svoje ja, a to je najgore za ženu. Dete glupo, govedo jedno glupo, mene ne interesuje ko će da bude u finalu, ako meni neko smeta i nekog ne mogu da gledam i neću da dozvolim da me ponižava ja od njega okrećem glavu i ne progovaram nijednu reč sa njim. Ti nisi za Nenada, nego za nekog da te pljuje jer si pačavra. Ti si svima dokazala da si pačavra. On se sa tobom takmiči, rešio je sa tobom da se takmiči. Motiv su mu u rijalitiju ti i ja - rekla je Marija i dodala:

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Ja da te nisam čula da izgovoriš njegovo ime. Ti si izrod. Ko bi voleo da ima ćerku kao ti koja ide i trpi poniženje od smrdljivog Zolje. Svako ko kaže da je dobar neka ga odvede svojoj kući. Čovek ne zna da se okupa, je l' te nije sramota da radiš one stvari, a da mi pričaš da on smrdi? - govorila je Marija.

Kurir.rs/S.B.

Bonus video:

00:17 Marija Kulić i Bebica došli po Miljanu u bolnicu