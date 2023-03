ŠOK OBRT! Zorica šaputala Zvezdanu i otkrila mu o čemu priča sa Anom! Preklinjala ga samo JEDNO da uradi

Zorica Marković razgovrala je sa Zvezdanom Slavnićem u kazinu i molila ga da prekine svaki sukon sa Anom Ćurčič i prepusti se svojoj vezi sa Anđelom Đuričić.

- Ona je sinoć stavila Slađu. Možđe da komentaripše moje povgrešne poteze, ali ne da se breca. Ja reč neću reći - govorio je Zvezdan.

- Ja sa njom pričam i brinem. Ona kad priča o tebi, to je jače od nje. Rekla sam joj da joj to ne treba i da ćuti i odgovara na pitanja o vas dvoje. Poslušala me je tri dana. Ja te kao sina molim da se više ne brukaš - pričala je Zorica.

- Na ivici sam jer mi je mnogo ružnih stvari izrečeno, nemam živaca da me najbolji prijatelj tako j**e - dodao je Slavnić.

