ĐEDOVIĆ BRUTALNO PONIZIO KULIĆKE! Udario na Marijino majčinstvo: Hvala roditeljima što me nisu terali da intimno opštim..

Nakon snimka koji se pojavio, na kom Marija Kulić kritikuje Miljanu i spominje voditelja Marka Đedovića u negativnom kontekstu.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

Ovom prilikom Đedović se oglasio, kao i uvek nikada se nije suzdržavao da iznese svoj stav i mišljenje, pa ko god da je u pitanju.

foto: Printscreen Amidži šou

- Postupke i priče rijaliti učesnika vezane lično za mene i članove produkcije ne komentarišem ali bih iskoristio ovu priliku da se zahvalim svojoj porodici koju imam i na sve to da zahvalim Bogu jer su zivi i zdravi - rekao je Marko, pa dodao:

foto: Printscreen Amidži šou

- Hvala mojim roditeljima i sestri što nikada nisu insistirali i terali me da da se zarad čuvanja nas kao malih od strane trećih lica dok su oni radili i zarađivali nisu nas primoravali nakon toga da s*ksualno opštimo sa onima koji su nas čuvali, hvala roditeljima takođe na tome da dok sam ja bio u "Zadruzi" su renovirali moj stan koji sam kupio a da pri tom nisam morao da odrađujem ili spavam sa nekim ko mi je zavrnuo sijalicu ili pazio na kućne ljubimce, nego su sve platili i hvala im što nikada nisu eksploatisali mene zbog sestre, hvala im što nisam gledao nasilje u detinjstvu i što su me na vreme vaspitavali a kad je trebalo lečiti od prehlada, virusa i td... Tako da hvala na funkcionalnoj porodici, da l' njima dal Bogu, u zavisnosti ko u šta veruje pa tako da verujem ako veruju u Boga da on sam zna šta radi.

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

00:15 Marko Đedović pomaže Ermini Pašović posle operacije