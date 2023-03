ĐEDOVIĆ OTKRIO SVE ŠTO GLEDAOCI NE VIDE U PROGRAMU: Raskrinkao Anu, Zvezdana i Anđelu, pa urnisao Anabelu i Kiju Kockar!

Marko Dedović, kao voditelj "Zadruge", u situaciji je da isprati sva dešavanja, pa iz prve ruke iznosi informacije koje do gledalaca ne mogu da dođu, ali i profesionalno viđenje odnosa u Beloj kući.

"Zvezdan je sada dosta smireniji kao učesnik, nema više one faze u kojima je želeo da izađe iz rijalitija, da pobegne. Mislim da se pomirio sa situacijom, svestan je toga gde je, šta se sve dešava i odlučio je da gura do kraja, što podržavam. Svako ko uđe u rijaliti, tu treba i da ostane, ma šta se dešavalo. Što se trougla tiče, malo me nervira i fascinira i narod koji menja mišljenje. Takođe imam utisak da i da su se bivše žrtve rijalitija uplešile Ane, kao osobe koja bi mogla da im pomuti slavu. Mada ne shvatam za šta im je slava potrebna, valjda za prodaju gaća, donjeg veša, kupaćih kostima? Pokušavaju da opljunu nekog ko možda prolazi kroz isti bol koji su i oni osetili, a tada su tražili samilost. Ali, to govori o njima. Između činjenica koje smo videli i pretpostavki kojima se ljudi napolju služe, ja biram činjenice, a to je da je Ana prevarena. To ne možemo da izbrišemo. Anđela se zaljubila jer osoba koja dozvoli sebi ovakve stvari na televiziji može samo da bude ludački zaljubljena i nema govora da nešto radi zbog kadra, rijalitija ili čega već. Što se Zvezdana tiče, može da se postavi pitanje njegove emocionalne zrelosti. Ostalo je još četiri meseca do kraja rijalitija, ali u jednom danu se preokrene cela priča, a kamoli za nekoliko meseci."

Šta toliko krupno može da se desi?

"Može na primer, Anđela da ostane trudna, što nije isključeno. Mislim da je to vrlo moguće. Ona je već jednom pričala o tome. Želela je da se to desi, želeo je u tom momentu i Zvezdan, ja sam na intervjuima pričao sa njima o tome, ali se tada nije dogodilo. Iako u nekom trenutku kažu da je možda rano za bebu, koliko sam ja čuo od Anđele, oni i dalje iste stvari rade, tako da nije isključeno da ćemo imati i rijaliti trudnicu. Ali, možda neke stvari mogu da preokrenu i saznanja o dešavanju u njegovom braku."

Kako gledaš na Anu, malo prica o tome, pa zacuti i sve tako u krug?

Mislim da se njoj emocije prepliću, želja da ne ispadne da cinkari neke stvari. Sve joj se prepriće pa zato više puta njena priča zvuči nepovezano i čudno. Ana tvrdi da je postojalo nasilje, ali mi nemamo dokaze. Tako je bilo i sa Anabelom u trećoj sezoni. One negde u svojoj svesti jesu žrtve, ali podsvest im govori da su same krive. Onda im proradi bes, pa je sledeća faza agresija. Videćemo šta će biti, ali ja bih voleo da se ta priča ispriča, da vidimo šta je sve tu stvarno bilo. To ne isključuje da je Ana u mnogim slučajevima znala šta Zvezdan radi, čime se bavi. Tada joj to nije smetalo, a sada ga optužuje za te stvari. Tako da je najbitnije čuti istinu do kraja."

I Ana i Anabela su govorile da su bile žrtve nasilja, koju sličnost vidiš između njih dve?

"Verovao ti meni ili ne, mnogo puta vidim dosta sličnosti između njih dve. Ana i često ne ume da prihvati kritiku drugih ljudi. To je radila i Anabela, mnogo puta nije htela da čuje tuđe mišljenje koje je različito od njenog. To mi je na prvu spojnica, plus što obe tvrde da su bile žrtve nasilja. Imaju čudne i burne reakcije na mišljenje sa kojim se ne slažu, a da ih pri tom niko ne vređa ili ugrožava time što samo kaže šta misli. Ali odmah kreće njihova reakcija."

Da li smatraš da je Zorica Marković iskren prijatelj Ani ili samo super igra rijaliti?

"Zorica je dobar rijaliti igrač, ali i dobar prijatelj. Igranje rijalitija su i meni spočitavali, ali mnogim ljudima je to moje igranje, uslovno rečeno, okrenulo i poboljšalo život, pa oni danas žive srećno sa svojim porodicama, u zagrljaju svoje majke ili koga već. Ne bih ja kod Zorice išao na ili-ili, može da bude i jedno i drugo."

Maja i Car su ponovo u neobaveznoj kombinaciji, koliko će to da potraje?

"Uh. Čujem da joj je otvoreno rekao da nisu u vezi. Kod njih mi je sve na ripit. Ne vidim ih kao osobe koje baš mogu da odlučuju svojom glavom i razumom šta žele. A i kad odluče, to predstave malo drugačije da ne bi ispali papci ili tako nešto. Ovaj njihov odnos će se razvijati kao što je i svaki do sada, u raznim fazama. Prvo će biti da su drugari, pa onda u neobaveznoj vezi, pa će se sve više vezivati, onda će krenuti ljubomora, posesivnost i sve što ide uz to. Samo se nadam da neće završiti kao do sada - grebanjem, udaranjem, ali nešto ne vidim kako će da se izbegne nešto što je logično i što se do sada desilo milion puta."

Aleksandra otvoreno drami i ljubomoriše zbog njih dvoje. "Ako Car bude ponovo odlučio da bude s njom, ona neće moći da ide protiv svojih emocija i pomiriće se sa njim. Mislim da će se to desiti jer mi se čini da je Filip jako zaljubljen u nju. Čak mislim da je Car zaljubljeniji u Aleksandru, nego ona u njega, iako i ona ima jake emocije. On ne zna da pokaže osećanja, plus svesno ih guši, kompleksira se i vrlo ružno se ponaša prema svakoj devojci prema kojoj nešto oseća. Ja sam to video kao rijaliti učesnik. Kod Filipa Cara stepen ljubavi prema nekoj devojci je nažalost, proporcionalan ružnom ponašanju. To je glavna definicija ljubavi Filipa Cara i njegove emocionalne inteligencije. Što se gore ponaša prema nekoj devojci, jače su mu emocije. Ne podržavam, ne opravdavam, samo komentarišem."

Bilal i Milica su kao u šemi, ali se sve više komentariše da zapravo žele da teraju inat Maji i Caru. Šta misliš?

"Bilal je zaljubljen u Maju samo tako i to se vidi u njegovim izlaganjima. On ne može da preboli Maju, pa radi razne stvari da bi izazvao njenu reakciju i dobio pažnju."

Marko DNK je od simpatičnog učesnika rijalitija dobio epitet nasilnika i dosta ga negativno komentarišu zbog izlaganja za crnim stolom.

"Užas mi je to što radi. Osuđujem svaku vrstu nasilja, psihičkog, fizičkog i verbalnog. Meni je katastrofa i užas njegovo ponašanje. Marko je taj tip osobe koja ima jako ružne komentare, to se očekuje od njega, a on misli da je to super jer ispred seoske prodavnice gde sedi, šta bi drugo i radio nego komentarisao žene koje prolaze. Na neki neumesan način."

Zašto sada Kija proziva i vređa Slobu Radanovića?

"A o čemu ona drugo da priča? O kupaćim kostimima ili čarapama koje su joj ostale kao jedina zanimacija posle učešća u rijalitiju? Naravno da se kači za Slobu kad ne postoji, nema je, nestala je, nema nikakav talenat. Ako se ne natakari na Slobu, ona ne postoji. Slobu sam upoznao davno, kada smo seli i porazgovarali uvideo sam da je bolji čovek od 90 odsto njih koji su učestvovali u rijalitiju i što se mene tiče, sve mu je oprošteno. Trebalo je u isto vreme da bude sa obe u rijalitiju, i sa Kijom i sa Lunom. Bolji je čovek od svih njih zajedno."

