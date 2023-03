ŠOK SNIMAK IZ ZADRUGE UZDRMAO REGION! Zvezdan PRETIO takmičarima i produkciji: "Imate sreće što imam ROBIJU iza sebe..."

Zvezdan Slavnić je tokom sukoba sa Anom Ćurčić istakao da mnogi imaju sreće jer iza sebe već ima robiju.

Bivši robijaš Zvezdan Slavnić ušao je u ponovni žestoki sukob sa bivšom nevenčanom suprugom Anom Ćurčić, te tako oboje izneli novi niz nimalo prijatnih informacija iz privatnog života.

foto: printscreen Zadruga

Međutim, kako je sva pažnja bila uperena ka njihovoj svađi, malo ko je primetio da je Slavnić u jednom trenutku u naletu besa krenuo da preti svima, počevši od zadrugara, pa do produkcije "Zadruge".

- Nešto mi zameraju, a imaju sreće što imam robiju, kako bih vam objasnio ja neke stvari. Kako mi se igrate sa živicima... Kako ste lagani svi, jer znate da vam ne smem ništa, pi*kice jedne! Kako ste lagani do jaja, je*ote... Kako ste baš lagani, baš bih voleo da me neko zajebe! Ajde kad ste lagani, baš bih voleo da me neko udari prvi. Pošto su lagani svi... Je*em li vam svima mrtve mamice, nasisaću vam se krvi - pretio je Slavnić tokom žučne rasprave u Beloj kući.

Kurir.rs

Bonus video:

01:16 Ovako bije Ana Ćurčić