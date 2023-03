ŠOK PRIZNANJE BIVŠEG ZADRUGARA: "Na sahrani sam uskočio u majčin KOVČEG, bio sam UPROPAŠĆEN" Otkrio JEZIVE detalje njene smrti

Bivši zadrugar Aleksandar Bogunović Zverka nam je u emisiji otkrio da mu je majka nedavno preminula od srca i ispričao nam je strašne detalje njene smrti.

- Pojelo me je to! Ja sam bio na lekovima. Ja sam bio upropašćen. Na sahrani je bio... užas - rekao je on na početku i nastavio:

- Na sahrani sam uskočio u grob. Kada su zakopavali. Ljudi okolo nisu mogli da veruju. Nisam mogao da izdržim - rekao je Bogun i dodao:

- Skočio sam i seo sam dole na zemlju, koja je bila preko... Imaš pola sam upao tamo, posle su me izvlačili... To, znači, šta god da me strefi, znači bilo šta, veruj mi je... - uzdahnuo je Zverka.

Podsetimo, Zverka je bio jako vezan za njegovu majku, a nakon njene smrti, nekoliko dana je bio na lekovima.

- Umrla je na dan rođendana od najmlađeg mog brata, sve spremila, tortu ručak sve i kad je sela za sto samo je pala, ja sam trebao da dođem ali sam odložio za sutradan, inače bi mi pred očima pala i tačno bih umro tu na licu mesta da sam to video. Ćale i brata 2 moja su pokušala da je ožive ali dzaba, a Hitnu pomoć, nisu mogli da ih dobiju a kad su ih dobili, došli posle pola sata i više! Odlepio sam i na lekovima sam već 2 dana ne mogu da funkcionisem! Odjednom se srušila, nikakve naznake nije bilo da će joj se to desiti a pre mesec dana je napunila 62 godine a izgledala je kao da ima 50.. Toliko sam slomljen i ubijen i samo pomislim da se i ja ne probudim kad legnem kolko mi je teško, a teško je mala reč kako se osećam... - rekao je Aleksandar tada.

