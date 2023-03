"ZAPLAČEM ČIM GA POGLEDAM U OČI" Jelena Pešić iskreno o pokojnoj baki koja je preslikana Lepi Mića: Izgubio se kad sam mu rekla

Bivša zadrugarka Jelena Pešić, dospela je u žižu javnosti tokom učešća u trećoj sezoni Zadruge, nakon čega je završila svoju rijaliti karijeru i skrasila se kraj Mladena Vuletića, s kojim čeka svoje drugo dete.

Ona se ovim povodom prisetila scene sa Lepim Mićom, dok je bila aktuelni učesnik "Zadruge 3", kada joj je preminula baka, a Mićine oči su je podsetile na njene.

foto: Printscreen RED tv

- Ja nikada Lepom Mići nisam rekla lošu reč, ali mi je nešto ove sezone postao, kada sam videla klip sa Miljanom Popović, rekla sam: "Na šta ovo liči". Videlo se pokajanje. Malo je razumniji ove godine. Ja ne znam zašto se on naljutio na mene, ja sam mu četiri puta bila omiljena. Mislim, znam zbog čega je, ali ne mogu da kažem da je bio u pravu. Niko se tu nešto ne ljuti na njega. Sa Zoricom Marković ne mogu ni da zamislim da sedim u istoj prostoriji, jer me je ona vređala, a Mića ne... - počela je Jelena.

foto: Printscreen RED tv

Da li ti Mića i dalje liči na tvoju pokojnu babu - pitao je Kendi.

- To je možda sada smešno. Prošlo je tada šest, sedam meseci od njene smrti, ja sam plakala zbog toga, svima je bila smešno. Ja nisam njega mogla da pogledam. Evo sad Mladen ne zna kako je moja baba izgledala, ja kažem da sada kada ga gledam za stolom, kažem Mladenu: "Liči na nju"... Najjače je bilo što on nije znao šta je meni, ja sam se rasplakala, tada sam je i sanjala. Bili su novinari i pitaju me što plačem, meni je bilo glupo da kažem, znala sam da će neko da počne da se smeje, ja sam rekla da je nešto za njega. On mi priđe i kaže mi da mu kažem šta god da je, ja mu kažem da mi je baba preminula pre šest meseci i da kada pogledam u Miću da me podseća na nju i da se rasplačem. Onda muk i ljudima je glupo da se smeju, a Mića se izgubio. Još znaš kako, "Zadruga", svi ti nedostaju - rekla je Jelena.

Kurir.rs/Red Tv

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji