ANA DOBILA JOŠ JEDAN ŠAMAR REALNOSTI! Zvezdan priznao da je dovodio ljubavnicu u zajednički stan, Ćurčićeva JAVNO ZAKUKALA

Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić prethodnih nekoliko dana izneli su brdo prljavog veša iz zajedničkog života.

Ovoga puta je Slavnić pokušao da spusti loptu, nakon što je priznao da je ljubavnicu dovodio u zajednički stan, dok je Ana bila potpuno van sebe.

- Priznajem da nisam bio dobar za sebe, a potom ni dobar otac. Da li si svesna da sam prestao da spominjem svoju ćerku, onda kad si počela da se spominješ - rekao je Zvezdan.

- Ja sam s tvojom ćerkom dobra - rekla je Ana.

- Da li si svesna šta ja mogu da kažem, živeo sam sa tvojom decom - kazao je Zvezdan.

- Ne pitaš se kako je njima dok me svakodnevno vređaš? - upitala je Ana.

- Kako možeš svaki dan možeš da nam radiš ovo? - upitao je Zvezdan.

- Da li si svestan šta si ti meni uradio? - upitala je Ana.

- Ja tebi nikada ne bih radio ono što si ti meni - istakao je Zvezdan.

- Ti si mene odjavio jednom rečenicom za Novu godinu, da li si toga svestan? - upitala je Ana.

- Je*eš me ovde u mozak - rekao je Zvezdan.

- Pred ''Zadrugu'' si rekao da ti treba mir, pa si zamolio moju mamu da vodi Slavka u selo. Da li si i tada dovodio onu malu kod nas? Da li ste spavali u našem bračnom krevetu? - upitala je Ana.

- Nismo bili u bračnom - kazao je Zvezdan.

- Kakve veze ima, imaš li ti gram savesti? Ti si dovodio nekog u naš stan da ga je*eš, a ti si govorio da sam okupirana poslom i da ti ne posvećujem pažnju. Zašto nisi želeo da se raziđemo i da mi iskreno sve kažeš? - kazala je Ana.

- Voleo sam te - rekao je Zvezdan.

- Kakva je to crna ljubav? Ja sam imala hiljadu razloga da odem od tebe, a jedan me je držao pored tebe, a to je ljubav. Zaslužila sam da mi daš opciju da ne budemo zajedno, a da ja budem tebi od pomoći, a ne da radiš sve ono Poslednji put sam saznala 2015. da si me pravrio - kazala je Ana.

