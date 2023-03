ANA PISMIMA IZ ZATVORA VRAĆA ZVEZDANA NA ROBIJU? Ćurčićeva izvlači džokera da bivšeg strpa iza rešetaka, kuma sve POTVRDILA

Nakon drame koja se proteklog vikenda odigrala u Beloj kući, kada je Zvezdan Slavnić vređao Anu Ćurčić, nazivajući je preljubnicom, ona je rešila da konačno izvuče džokera i jednom zasvagda ućutka bivšeg robijaša i ponovo ga strpa iza rešetaka, prenose domaći mediji.

Naime, Ćurčićeva je uputila javni apel kumi Mileni Kačavendi da podnese nove tužbe na konto novih laži koje je Slavnić izneo o njoj i njenoj porodici, te je zamolila da pripremi i pisma kojima mu ona preti od ulaska u "Zadrugu 6".

foto: Printscreen

Ana je javno poručila svojoj kumi da se obrati advokatu i da sva pisma koja joj je Zvezdan navodno pisao tokom robije preda advokatu. Anina kuma Milena u razgovoru za Republiku otkriva da se radi o pismima koja je Zvezdan Ani slao iz zatvora, a u kojima su navodno sva priznanja Zvezdanovog zlostavljanja.

foto: Printscreen/Pink

Kačavenda trvdi da je on opisivao sve psihičke i fizičke torture nad Anom, što ga može koštati slobode, te da ni ona za sve to do sada nije znala, već će sada i sama prvi put da čita o tome.

- Već sam sve obavestila advokata. Spremila sam pisma iz zatvora, kako je Ana javno apelovala, pisma su spremna. Prvo ću ja da ih pročitam. Znam da u pismima ima sadržine koja je interesantna javnosti. Sigurno nije pisao da je voli - kaže Milena Kačavenda, koja potvrđuje Aninu priču da se u pismima nalaze sva zlostavljanja koja je Zvezdan Slavnić počinio bivšoj nevenčanoj supruzi.

foto: Printscreen

Podsećamo, Ćurčićeva je i u jednom od razgovora sa Zoricom Marković pominjala pisma koja čuva kao keca u rukavu.

Kurir.rs/Republika

