JEZIVI KADROVI IZ ZADRUGE! Zvezdan ponovo PREŠAO GRANICU, javno zapretio Ani: Strpaćeš me u ZATVOR ako te gurnem klošarko

Zvezdan Slavnić ponovo demonstrira silu nad bivšom suporugom Anom Ćurčić.

Ovog puta javno joj je zapretio pred milionskim auditorijumom.

- Držala si me kao taoca više od pet godina - rekao je Zvezdan.

- Bio si mi drug, umeo si da me smiriš, da razgovaraš sa Ivom kad je bila u tinejdž ludilima - rekla je Ana.

- Kako to kad nisu smeli da pisnu od mene - rekao je Zvezdan.

- To je itekako bilo. Ali ako me pitaš koliko lepih trenutaka imam i koliko si me uvažio kao ženu, nemam puno. Kupio si mi karte za Džibonijev koncert, ali da si me voleo, mazi i pazio kao ženu itekako sa mnom nikad nisi bio - rekla je Ana.

- Je l' se pitaš što? - pitao je Zvezdan

- Sramota je da me pitaš to. Ti si deset meseci prema meni bio nenormalno dobar, a po meni si bio normalan. Ovako kako se sada ponašaš, ni tada se prema meni nisi ponašao - rekla je Ana.

- U zatvoru mi je bilo mnogo bolje nego sa tobom u nekim delovima - rekao je Zvezdan.

Šta je bilo sa parama? - pitala je Ana.

- Kockali smo. Da, mi. Ti si sve, a šta sam ja dobar bio? Nemoguće je jer ti ne bi mogla da budeš 13 godina u strahu. Okej, bio sam dobar prema tvojoj deci. Šta sam sa tobom? Imali smo mi probleme i sa tvojim mužem, razvod, tvoji lekovi... Zamisli kako mi je bilo u glavi, ja sam povratnik i ti možeš da me strpaš u zatvor ovako klošarko. SLušaj me, pretrpeo sam gnusne laži, cinkarenje i mogao sam da odem an robiju. Spominješ mi dete da me isprovociraš, je*em ti mater kretensku padobrancu. I tebe da gurnem isto bih u zatvor, klošarko. Što mi radiš to, klošarko pričaš kako si povređena, a 60 dana mi to radiš. Navodiš me da se - rekao je Zvezdan.

