NIJE ZVEZDAN PRVI STARIJI DEČKO Anđela bila s BOGATIM Rusom, bio matoriji i od Slavnića? Otac je držao ZAKLJUČANU... DETALJI DRAME

Anđelu Duričić otac Veliša Đuričić navodno je mesec dana držao zaključanu u kući da bi je sprečio da se vida s bogatim biznismenom poreklom iz Rusije.

Naime, sve se odigralo pre nekoliko godina, kada je Crnogorka koja mesecima puni stupce domaće štampe i portala imala jedva 18 godina i kada se smrtno zaljubila u Rusa koji ima kuću nedaleko od njenog porodičnog doma u Herceg Novom.

- Anđela je volela da se kreće s drugaricama po elitnim delovima Crne Gore. Imala je takvo društvo, sve mlade, lepe i zgodne devojke koje su od malih nogu učene da treba da jure novac i moć. Stalno su visile u Porto Montenegru, gde su samo stranci i bogataši. One su po društvenim mrežama gledale razne starlete i pevačice i shvatile su gde treba da se kreću da bi upecale lovatore. Uvukle su i Anđelu u tu priču jer je i ona sama bila imućna, pa je mogla da ih isprati. Visile su tamo 24 časa. Preko plaža, restorana i kafića. Svuda gde su mogle nekoga da sretnu. Ma svi su znali kakve su to devojke i čemu streme. Dok su se one opušteno šetkale, neko je stalno obaveštavao Anđeline roditelje šta se dešava - priča porodična prijateljica Đuričića.

foto: Kurir

- Kada su prevazišle kafiće, zašle su i u hotele. U jednom popularnom spa-centru upoznala je jednog Rusa, milionera koji tu ima kuću. Imao je mnogo para. Jedini problem bile su njegove godine. On je bio stariji i od Zvezdana. Viđali su se javno. Ljubakali su se pred svima. Kada je njen tata Veliša to saznao, našao je Rusa i malo je falilo da ga prebije. Anđelu je zaključao u kuću i nije joj dao nigde da izlazi. Bila je bukvalno vezana. Nije imala telefon. Kada mu se zaklela da neće više da vidi dedu Rusa, Veliša je rešio da je pusti, tvrdi naš odlično obavešten izvor.

foto: Kurir

- Ona je bila u ozbiljnoj depresiji, išla je i kod psihijatra u to vreme. Nakon toga zaista se držala dobro i nije imala nijedan kiks. Sve dok se nije pojavio Zvezdan. Sada njena porodica ponovo preživljava pakao koji su preživeli kada je bila s Rusom. Njen tata je van sebe, on ponekad izgovara reči i koje ne misli. „Bolje da sam je tada prebio, barem sada ne bi ponovila istu grešku kao s prokletim Rusom. Kada bude izašla iz 'Zadruge', ima da je zatvorim u podrum i neću je nikad pustiti. Ta luda ženska glava se nikada neće opametiti," izjavio je on u žaru besa i ljutnje jer Anđela ponavlja stare greške.

kurir.rs/republika/rijaliti

Bonus video:

00:53 Anđela Đuričić u izazovnom izdanju