JEZIVE SCENE U ZADRUZI! Zvezdan bacio klupu na Anu pa zapretio LJUBAVNICI! Neviđeni krš i lom na imanju (VIDEO)

Zvezdan Slavnić, rijaliti učesnik, pobesneo je u toku svađe i kao razjareni bik krenuo da besni po Beloj kući. Slavnić je bacio klupu na Anu a nakon toga se žestoko sukobio sa ljubavnicom Anđelom Đuričić.

- Nemoj da me guraš! Ispred mene staneš i uhvatiš me! Mogao si napred da me udariš! Ovo nemoj da si mi više uradio! - urlao je besno Zvezdan na momka iz obezbeđenja nakon čega je krenuo da baca klupu ka Ani.

Anđela je pokušala sve vreme da ga smiri nakon čega joj je zapretio, a obezbeđenje ga je jedva držalo.

- Nemoj da me pratiš! Polomiću te! Nemoj da me pratiš Anđela! - urlao je Zvezdan.

Kurir.rs/S.B.

