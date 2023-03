ISPLIVAO NOVI SNIMAK ZVEZDANOVOG ZVERSTVA! Divljao po Šimanovcima kao VARVARIN, a onda ga obezbeđenje ŠČEPALO - nastao haos

Zadrugar Zvezdan Slavnić sinoć je bivšu nevenčanu suprugu Anu Ćurčić gađao klupom, nakon čega je ušao u sukob i sa članovima obezbeđenja!

Slavnić je naime, prvo počeo da demonstrira silu nad zadrugarima, popeo se na crni sto i zastrašivao Anu Ćurčić, bacao klupe, a kada je obezbeđenje pritrčalo da ga obuzda nastao je totalni haos.

Tri momka iz obezbeđenje su uhvatili Zvezdana sa svih strana, na šta je on odreagovao veoma burno jer ga je jedan od momaka uhvatio s leđa, za vrat.

- Ne možeš tako da me hvataš! Nemoj da me hvataš s leđa! To ne možeš da radiš tako! - urlao je Zvezdan koji je bio sav crven u licu.

- Ljudi ima li još obezbeđenja, ne mogu ga samo tri čoveka savladati! - vikala je Anđela Đuričić.

Zvezdan je zatim, dok su ga izvodili iz Bele kuće, najstrašnije pretio Ani:

- Gledaj gove*o jedno, gledaj ku*vetino! Na televiziji sam ovakav, zamisli kakav ću napolju da budem!

