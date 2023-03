"TERALA SAM TE DA PRIZNAŠ DA SI POČINIO UBISTVO" Ana progovorila o noći kada je Zvezdan usmrtio Olivera, spomenula i Kseniju!

Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić nastavili su sukob, a između ostalog Ana je spomenula šta je sve uradila uz njega, da je bila i u najgorim trenucima uz njega, pa progovorila o ubistvu koje je Slavnić počinio.

- Ko je potrošio pare na rulet - pitala je Ana.

- Ti i ja, zajedno. Koje sve pare - pitao je Zvezdan.

- Koji je problem bio najveći problem, prvo jedan, pa drugi - rekla je Ana.

- Prvi problem je bio razvod, drugi ja bez dinara, ostajem uz ženu koja je završila brak zbog mene - rekao je Zvezdan.

- Zbog tebe?! Ti si go**o! - rekla je Ana.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Ona nije bila ta koju sam trebao da prodam! Mene ne opravdava to kako god da se desilo. Kako god da uradim pljačku i na najfiniji način, ne valja! Ona zna apsolutno sva pravila i sve stvari. Sve će ovo da je boli jednog dana, boli je i sada. Može sama sebe da laže. Zašto folira?! Zato što je sve boli. Ona plače zbog nas, zato što smo trebali ona i ja do kraja. Da, trpela je mnogo, da trpeo sam više, da, trpela je više. Sve zarad nas, zarad onoga što smo uradili jedno drugom. Da, varao sam, ja sam muškarac koji je nekada imao, ne znam kakve, devojke. Svaki put kad sam to uradio, grizla me je savest - rekao je Zvezdan.

- Imam potrebu da meni to priča - rekla je Ana.

- Nijedna me nije intresovala za nešto dalje. Sam sam govorio da neću paralelno da budem sa tobom i to je za mene najgora stvar. To je za mene najgora stvar jer je to tebi radio prvi dečko. Je l' te je varao sa svakom? - rekao je Zvezdan.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Nije, voleo me je najviše na svetu - rekla je Ana.

- Ja sam mrzeo tog čoveka jer te je on varao. Nisam želeo nikad to da radim. Da, prevario sam je više puta. Nisam hteo da budem u paralelnoj vezi, jer mi je to bilo najveće poniženje za nju - rekao je Slavnić.

- U kojim sam situacijama životnim bila uz tebe? Ja nisam voditelj, ja sam neko sa kojim - pitala je Ana.

- Najvećim i najtežim - rekao je Zvezdan.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

-Koliko si uticao na mene u mom životu, mom ponašanju, mojim odlukama, mom društvu i u svemu što se pitalo kada sam ja lično u pitanju - pitala je Ana.

- Sve što si nabrojala, sve si mi govorila u zatvorskim pozivima. Rekla si i da si uvidela ko ti je ko, ko ti je šta i gde si govorila: "Zvezdane za sve si bio u pravu" - rekao je Zvezdan.

- Ako ja osećam da treba nešto da uradi, a ti se sa tim ne slažeš, da li je Ana to uradila - pitala je Ana.

- Stavila si grudi na foru, u smislu da nisam bio za to dok ne izađem, na primer to - rekao je Zvezdan.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Šta sam rekla prijateljima da bih te uzdigla?! Da si me ti častio. Koga si doveo u našu kuću pred "Zadrugu"? Je l' ste čuli? Doveo je je**čiću u našu kući- rekla je Ana.

- Neću da kažem zašto, ružno je - rekao je Zvezdan.

- Zašto si ti izdao 15 godina? - pitala je Ana.

- Desilo mi se - rekao je Slavnić.

- Meni se isto desilo, pa sam došla ovde. Ovi ovde ljudi koji sede, nisu prošli pet minuta tvog i mog života i oni nemaju pojma kako smo mi živeli, pa čak ni tvoja devojka nema predstavu šta je ova žena ispred tebe trpela zbog ljubavi. Ti što si trpeo je ku**c u odnosu na ono što sam ja trpela. Trpela sam jer sam te volela bezuslovno, jer sam bila uz tebe u svakoj tvojoj teškoj situaciji i ti znaš Zvezdane Slavniću sve što smo ti i ja prošli i da sam ja htela, nisam mogla da odem. Htela sam, nisam smela da odem! - zaplakala je Ana.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Sad se**š, nije normalno. Šta si mi rekla na doku? - rekao je Zvezdan.

- Bio si uz mene, kao što sam ja bila uz tebe. Pusti me da kažem šta mislim ja! Ja ću da kažem kako ja hoću da kažem. Umeo si sa mojom decom da popričaš i da ih smiriš. Odvezeš ih kad treba da izađu, vratiš ih, što je nešto sasvim normalno kada živiš sa ženom koja ima svoje dvoje dece. Nisi me voleo na način na koji sam zaslužila. Za malo stvari, a ja sam ta koja je više vukla na svojim plećima...U mom i tvom odnosu, ti i ja, u čemu sam bila grešna - rekla je Ana.

- Dovela si me više puta, kao i sada, gde sam ušao u kladionicu, kod čoveka da ga uhvatim i pljunuo sam ga u lice. Da ne pričam o policajcima - rekao je Zvezdan.

- Bila je grešna kada je Ana otišla da uplati tiket, nisam razumela, dečko se izdrao na mene, ja sam došla kući i rekla. Da pomenemo mog prvog dečka, ja sam njemu govorila sve - rekla je Ana.

-To je najbitnije po tebi, sram te bilo, sve si zaslužio. I nemoj da pominješ moju prvu vezu,brak. Ja ne pričam o Kseniji, ona je bila čovek, Bože oprosti što je pominjem. Rekla sam ti kad uđeš ovde da kažeš da ona nije krivac onoga što si uradio, da si počinio ubistvo iz nehata. Ti si radio odvratne stvari i pre Zadruge, prema meni.- rekla je Ana.

